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Der Rhein bei Basel sprengt die 25-Grad-Marke immer häufiger

TeilnehmerInnen des Basler Rheinschwimmens lassen sich den Fluss hinuntertreiben in Basel, am Dienstag, 11. August 2026. Viele Leute schwimmen den ganzen Sommer im Rhein, aber einmal pro Jahr findet d ...
Der Zeitraum mit hohen Wassertemperaturen im Rhein war in diesem Hitzesommer 17,5 Mal grösser als im Durchschnitt.Bild: keystone

Der Rhein bei Basel sprengt die 25-Grad-Marke immer häufiger

18.08.2026, 13:1718.08.2026, 13:17

Die mittlere Wassertemperatur des Rheins bei Basel hat diesen Sommer an 28 Tagen 25 Grad oder mehr erreicht. Zum Vergleich: Im Schnitt der letzten 20 Jahre war der Fluss nur an 1,6 Tagen pro Jahr so warm, wie das Statistische Amt Basel-Stadt am Dienstag mitteilte.

Der Zeitraum mit hohen Wassertemperaturen war somit in diesem Hitzesommer 17,5 Mal grösser als im Durchschnitt. Bereits Ende Juni überschritt der Rhein die 25- Grad-Marke bei der durchschnittlichen Tagestemperatur – so früh wie noch nie.

Kälteliebende Fischarten wie Bachforellen und Äschen leiden unter den hohen Wassertemperaturen, wie in der Mitteilung heisst. Ab 20 Grad geraten sie in Hitzestress, ab 25 Grad wird es für sie akut lebensbedrohlich.

Die Angaben stützen sich auf Rohdaten der Messstation im benachbarten Weil am Rhein. Daten zu den Wassertemperaturen sind seit 2002 verfügbar, wie das Statistische Amt gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA sagte. Die Station befindet sich auf deutschem Boden, bei der Palmrainbrücke, doch das Amt für Umwelt und Energie Basel-Stadt kümmert sich um den Messbetrieb und Unterhalt. Die Station liefert jede Viertelstunde neue Rohdaten. (sda)

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