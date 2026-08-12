sonnig28°
DE | FR
burger
Schweiz
Videos

Aufnahmen zeigen historisches Niedrigwasser im Rhein

Video: extern/hanna dedial
Extremwetter

Historisches August-Niedrigwasser: Rhein legt bei der Insel Werd riesige Flächen frei

12.08.2026, 17:5212.08.2026, 17:52

Die anhaltende Trockenheit hinterlässt am Untersee und am Hochrhein immer deutlichere Spuren. Besonders eindrücklich zeigt sich die Situation derzeit im Gebiet der Insel Werd bei Eschenz TG und Stein am Rhein SH. Aktuelle Drohnenaufnahmen vom Dienstag zeigen grossflächig trockengefallene Ufer- und Flachwasserbereiche rund um die Insel.

Wo normalerweise Wasser steht, sind derzeit ausgedehnte Kies-, Sand- und Sedimentflächen sichtbar. Rund um die Insel Werd haben sich breite Uferstreifen gebildet. Gleichzeitig zeichnet sich das tiefere Wasser deutlich als Rinne ab. Auch zwischen der Insel und dem Eschenzer Ufer liegen grosse Bereiche trocken oder nur noch unter sehr wenig Wasser. Erst aus der Luft wird das ganze Ausmass des Niedrigwassers sichtbar.

Video: extern/hanna dedial

Die Situation ist für die Jahreszeit aussergewöhnlich. An der BAFU-Messstation Bodensee (Untersee) in Berlingen liegt der Wasserstand derzeit bei rund 394,37 Metern über Meer. Der bisher tiefste Augustwert der offiziellen BAFU-Vergleichsperiode 1930 bis 2025 lag bei 394,62 Metern über Meer und wurde am 17. August 2022 registriert. Damit liegt der Untersee aktuell rund 25 Zentimeter unter dem bisherigen August-Tiefstwert dieser Vergleichsperiode. Anders ausgedrückt: So tief stand der Untersee im August seit mindestens 1930 nicht mehr.

watson war schon vor kurzem am Bodensee auf Reportage:

Video: watson/hanna dedial

Historisch sind am Untersee zwar ähnlich tiefe oder noch tiefere Wasserstände bekannt, diese traten jedoch insbesondere während des Winterhalbjahres auf. Die aktuellen Aufnahmen aus Eschenz dokumentieren damit eine aussergewöhnliche Situation. Rund um die Insel Werd kommen Flächen zum Vorschein, die zu dieser Jahreszeit normalerweise unter Wasser liegen. Gleichzeitig zeigen die Bilder eindrücklich, wie stark sich die Wasserfläche im flachen Übergangsbereich zwischen Untersee und Rhein zurückgezogen hat. (brk-news)

Mehr Videos:

Gigantischer Algenteppich überzieht die Thur

Video: extern/BRK News

Braune Wiesen, trockene Seen – so macht die Hitze der Natur zu schaffen

Video: watson/hanna dedial

Sie arbeiten auch bei > 35°C noch draussen

Video: watson/Hanna Hubacher, Michael Shepherd
Mehr zur Hitze
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Diese 31 Bilder zeigen, wie Europa der Hitzewelle trotzt
1 / 33
Diese 31 Bilder zeigen, wie Europa der Hitzewelle trotzt

Am Sonntag wurde es in Paris 37 Grad.
quelle: keystone / michel euler
Auf Facebook teilenAuf X teilen
In Japan gibt es jetzt Menschen-Kühlschränke
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Grossbrand und Explosionen in Schaffhausen – das sind die Videos
In Schaffhausen kam es am Montagabend gegen 20.00 Uhr zu einem Grossbrand mit meterhohen Flammen in einer leerstehenden Scheune an der Fulachstrasse in der Nähe des Güterbahnhofes.
Zur Story