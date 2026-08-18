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«Keine 50°C-Sommer!» – Allianz ruft zu mehr Klima- und Hitzeschutz auf

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Der Klimastreik ruft im ausgetrockneten Flussbeet der Emme zum Protest auf.bild: zvg

«Keine 50°C-Sommer!» – breite Allianz ruft zu mehr Klima- und Hitzeschutz auf

18.08.2026, 08:3118.08.2026, 08:31

Eine breite Allianz aus dem Spektrum der links-grünen Parteien und Umweltschutzorganisationen ruft zu einem «wirksamem» Klima- und Hitzeschutz auf. Die Trockenheit und Hitze im laufenden Sommer seien erst der Anfang einer neuen Realität, schreiben sie.

Rund 70 Organisationen aus der Zivilgesellschaft, dem Klima-, Gesundheits- Umwelt- und Landwirtschaftsbereich hätten sich zum Bündnis «Keine 50°C-Sommer!» zusammengeschlossen, ist in einer Medienmitteilung vom Dienstag zu lesen. Mit dieser Bezeichnung will das Bündnis darauf hinweisen, dass Mitte des Jahrhunderts Temperaturen von bis zu 50 Grad nicht auszuschliessen seien.

Die Schweiz aber verfehle weiterhin ihre bereits tiefen Klimaziele, investiere ungenügend in den Klimaschutz und halte an Strukturen fest, welche die Klimakrise weiter anheizten. Notwendig seien deshalb zum einen sofortige und wirksame Massnahmen, wie ein Schutz für vulnerable Menschen, flächendeckende Begrünungen von Siedlungen sowie klimaresilente Sanierungen von Bauten, insbesondere von Schulen. Zum anderen sollten gemäss Communiqué Verursachende von Treibhausgasen in den Bereich Verkehr, Wirtschaft und Landwirtschaft für die entstehenden Klimaschäden zur Kasse gebeten werden.

Ihren Forderungen Nachdruck verleihen möchte das Bündnis mit Kundgebungen im September: am 19. des Monats in der Romandie und am 25. in der Deutschschweiz. Zum Bündnis gehören unter anderem verschiedene Parteien, der WWF Schweiz, Klimabewegungen sowie Unia Schweiz. (sda)

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The Real Tonald Dump
18.08.2026 08:47registriert März 2025
Breite Allianz? Es sind vornehmlich die immergleichen Organisationen der Klima Allianz Schweiz. Das ist weder gesamtgesellschaftlich breit, noch irgendwie politisch relevant. Trotz der Trockenheit und der hohen Temperaturen ist das Thema noch immer nicht in der breiten Gesellschaft angekommen, was schade ist. Sofern sich nicht mehr Exponenten und Vertreter aus der Mitte der Gesellschaft anschliessen und es eben wieder nur Teile des linken Spektrums und Vertreter kompromissloser ideologischer Ideen sind, schreckt es viele Menschen ab und führt leider zu nichts.
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goschi
18.08.2026 08:37registriert Januar 2014
Albert findet aber, nur wegen ein paar warmer Tage muss man jetzt echt kein Theater veranstalten, ausserdem kann man Wälder dann auch später noch ertüchtigen, ohne Geld, wenn es dann mal vielleicht etwas nötig ist, aber....

Nid e so gschprängt!!!
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Der Hirt
18.08.2026 08:57registriert August 2022
Verzicht wäre unsere einzige Rettung, aber verzichten ist nicht menschlich.🤷🏻
2016
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