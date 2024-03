Bus der BVBö. Bild: keystone

Sechs Personen bei Bremsmanöver von Bus in Basel verletzt – Polizei sucht Zeugen

Bei einem abrupten Bremsmanöver eines Busses der Basler Verkehrs-Betriebe (BVB) sind am Samstagmorgen in Basel sechs Fahrgäste bei Stürzen verletzt worden. Zur Betreuung und zum Transport der Verletzten standen fünf Rettungsfahrzeuge im Einsatz, wie die Basler Kantonspolizei am Montag mitteilte.

Ursache der starken Bremsung um 10.00 Uhr sei eine Frau gewesen, die an der Feldbergstrasse «plötzlich» auf den Fussgängerstreifen getreten sei, heisst es in der Mitteilung. Die Fussgängerin habe ihren Weg unerkannt fortgesetzt.

Zur Versorgung und Betreuung der Verletzten seien unter anderem drei Fahrzeuge der Basler Sanität, ein Fahrzeug des Rettungsdienstes Nordwestschweiz sowie ein Fahrzeug des Deutschen Roten Kreuzes im Einsatz gestanden.

Die Basler Polizei sucht Zeugen des Unfalls. (sda)