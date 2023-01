Mutmasslicher kolumbianischer Drogenboss in Basel vor Gericht

Der Angeklagte gab bei der persönlichen Befragung an, neben seiner Arbeit als Bauarbeiter eine Früchtehandelsfirma und eine Ananas-Plantage in Kolumbien mit aufgebaut zu haben. Die Anklage hält fest, dass gerade diese Früchtehandelsfirma für den Transport grosser Mengen missbraucht worden sei.

Dem Angeklagten wird zur Last gelegt, als «Mitglied auf höchster Hierarchieebene» eines kolumbianischen Drogenkartells Kokaingeschäfte und weltweite Kokain-Transporte abgewickelt zu haben. Unter anderem habe er allein von Januar bis August 2020 am Transport von rund neun Tonnen Kokain im Strassenverkaufswert von 609 Millionen Franken mitgewirkt, heisst es.

Der WEF-Gründer ist der Feind Nr. 1 aller Weltverschwörer – nun will er dagegen vorgehen

Auf den sozialen Netzwerken wird Klaus Schwab verunglimpft - nicht zuletzt auch, weil er es immer wieder schafft, Mächtige und Prominente aus der ganzen Welt nach Davos zu locken. Auch jetzt wieder, wenn am Montag der Kongress startet.

Eigentlich will er alle zusammenbringen: Aber nun, im Vorfeld des WEF-Treffens in Davos, bringt Klaus Schwab vor allem wieder sehr viele gegen sich auf. Auf Twitter etwa, wo seit der Übernahme durch Elon Musk wieder alles gesagt werden darf, wird Schwab heftig beschimpft - als Satan, als Sektenführer, als Compagnon des Impf-Promotors Bill Gates, als Unterdrücker all jener, die schon immer gewusst haben, dass mit der Covid-Impfung eine neue Weltdiktatur erstellt werden sollte, als Kopf eines totalitären Regimes, das in Davos die Puppen tanzen lässt.