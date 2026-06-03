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Basel

ein Grosseinsatz von Polizei und Feuerwehr

Ein Triopan-Faltsignal der Feuerwehr, fotografiert im Ausbildungszentrums Andelfingen (AZA) des Amts fuer Militaer und Zivilschutz des Kantons Zuerich am Mittwoch, 15. April 2026 in Andelfingen. (KEYS ...
Im Basler Dreispitzquartier läuft ein Grosseinsatz von Polizei und Feuerwehr. (Symbolbild)Bild: keystone

Grosseinsatz in Basel wegen Brand in Hochhaus

03.06.2026, 22:4503.06.2026, 22:45

In Basel ist es am Mittwochabend im Dreispitz-Quartier zu einem Brand in einem Hochhaus gekommen. Es läuft ein Grosseinsatz von Polizei und Feuerwehr.

Derzeit sei die Münchensteinerstrasse wegen des Brandes gesperrt, hiess es bei der Kantonspolizei Basel-Stadt auf Anfrage von Keystone-SDA. Sie bestätigte einen Bericht des Newsportals blick.ch. Die Polizei stellte zu einem späteren Zeitpunkt weitere Informationen in Aussicht.

Aus einem Hochhaus schlugen gemäss dem Onlineportal meterhohe Flammen aus den Fenstern, dichter Rauch stieg über dem Areal auf. (sda)

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