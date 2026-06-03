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Polizei-Grosseinsatz auf Dreispitz in Basel: Keine Verletzten

Ein Triopan-Faltsignal der Feuerwehr, fotografiert im Ausbildungszentrums Andelfingen (AZA) des Amts fuer Militaer und Zivilschutz des Kantons Zuerich am Mittwoch, 15. April 2026 in Andelfingen. (KEYS ...
Im Basler Dreispitzquartier lief ein Grosseinsatz von Polizei und Feuerwehr. (Symbolbild)Bild: keystone

Grosseinsatz in Basel wegen Brand in Hochhaus – grosser Sachschaden, keine Verletzten

03.06.2026, 22:4504.06.2026, 08:44

In Basel ist es am Mittwochabend im Dreispitz-Quartier zu einem Brand in einem Hochhaus gekommen. Die Berufsfeuerwehr rückte am Mittwoch gegen 21.25 Uhr zu einem Brand an der Münchensteinerstrasse aus. Bei ihrem Eintreffen stand die Fassade eines Gebäudes auf dem Dreispitz in Flammen, wie die Staatsanwaltschaft am Donnerstag mitteilte.

Die Feuerwehr konnte das Feuer rasch unter Kontrolle bringen und löschen, wie es im Communiqué heisst. Dennoch sei grosser Sachschaden entstanden. Die Polizei habe den betroffenen Strassenabschnitt während der Löscharbeiten gesperrt.

Die Sanität sei vor Ort gewesen, heisst es weiter, verletzt worden sei aber niemand. Mehrere Personen hätten das Gebäude rechtzeitig und selbstständig verlassen können.

Die Brandursache sei noch unklar und werde ermittelt. Die zuständige Kriminalpolizei suche Zeugen. (dab/sda)

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Steasy
03.06.2026 23:19registriert Dezember 2019
Ja also das Gebäude, dass da gerade brennt, hat drei Stockwerke. Es ist kein Hochhaus.
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