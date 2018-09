Schweiz

Totgeprügelter Portugiese in Basel: Polizei verhaftet zweiten mutmasslichen Täter



In der Nacht vom 28.07.2018 wurde am Unteren Rheinweg in Basel ein 41-jähriger Mann von zwei Personen angegriffen und so schwer verletzt, dass er wenig später verstarb.

Jetzt hat die Basler Polizei einen zweiten Verdächtigen verhaftet.

Was ist passiert? Nach den Ermittlungen der Sonderkommission der Kriminalpolizei hat sich ein Unbekannter im Geviert der Mittleren Rheinbrücke, Seite Kleinbasel, aufgehalten, als ihm sein Smartphone gestohlen wurde. Er verdächtigte das spätere Opfer, einen 41-jährigen Portugiesen, des Diebstahls.

Der Unbekannte suchte den 41-Jährigen und traf ihn später auf Höhe Kaserne (bei der Rheinberme) und attackierte ihn. Er schlug mehrmals heftig auf ihn ein. Ein 18-jähriger Spanier mischte sich ein und prügelte ebenfalls auf den 41-Jährigen ein.

Der 18-Jährige wurde später verhaftet. Er befindet sich nach wie vor in Untersuchungshaft.

Auf der Suche nach dem zweiten Täter hat die Polizei eine Belohnung von 10'000 Franken ausgesetzt. Dies hat sich offenbar ausgezahlt: Aufgrund eines Hinweises aus der Bevölkerung wurde der Gesuchte, ein 29-jähriger Slowene, festgenommen. Er sitzt in Untersuchungshaft. (aeg)

