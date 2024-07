Darum kündigen in Basel-Stadt so viele Polizisten – Bericht liegt vor

Als erste Massnahme hatte Eymann den Polizeikommandanten Martin Roth freigestellt. Die Basler SP will die Zustände durch eine Parlamentarische Untersuchungskommission überprüfen lassen. (sda)

Der am 21. Juni veröffentlichte Bericht des Basler Verwaltungsrechtlers Markus Schefer hatte eine grosse Misere im Basler Polizeikorps aufgezeigt. Viele der Befragten Polizistinnen und Polizisten klagten über eine «Angstkultur», mangelndes Vertrauen in die Führung, Überlastung sowie über rassistische und sexistische Vorfälle.

Die Anlaufstelle werde ihren Betrieb ab 1. August vorerst befristet aufnehmen, hiess es am Donnerstag an einer Medienkonferenz. Neben den drei ausscheidenden Polizeileitungsmitgliedern würden weitere Kadermitarbeitende gewisse Aufgabenbereiche abgeben und sich neu positionieren.

Die Polizei im Einsatz in Basel.

Die Polizei im Einsatz in Basel. Bild: keystone

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Auto rast in Pariser Café – ein Toter, mehrere Schwerverletzte

Nur 15 Russen bei Olympia dabei +++ Nati wieder in den Top 15 der FIFA-Rangliste

Ukraine gibt Brückenkopf am Dnipro auf – «Selbstmordkommando» beendet

Bayern soll Interesse an Embolo haben +++ Klopp sagt England ab

Es ist angerichtet! 24 Fails für lustigere Laune am Dienstag

Taylor Swift: Nach zwei Konzerten in Zürich kommt es zur Panne in Mailand

Telefonbetrüger will 64-Jährige mit iTunes-Karten abzocken – die Tochter reagiert perfekt

Ein Telefonbetrüger hat im Kanton Schaffhausen von einer 64-Jährigen iTunes-Karten gefordert. Der Anrufer gab am Dienstagmittag an, von der «internationalen Polizei» zu sein, wie die Schaffhauser Polizei am Mittwoch mitteilte. Die Multimedia-Karten von Apple im Wert von 1000 Franken sollten als Sicherheitsleistung für das Konto der 64-Jährigen dienen.