Bewegung Basel Nazifrei protestiert trotz Demo-Verbot – Polizei kesselt sie ein

Ein Demonstrationsverbot sorgte in Basel in den letzten Tagen für Diskussionen. Der Grund: Eigentlich hätten in der Stadt gleich zwei Demos stattfinden sollen. Diverse Coronamassnahmen-skeptische Bewegungen wie «Massvoll» oder die «Freunde der Verfassung» hatten eine Demonstration für «Frieden, Freiheit und Souveränität» angekündigt, die Gruppierung «Basel Nazifrei» daraufhin eine Gegendemo.

Am Mittwoch wurde die Bewilligung für die Protest-Aktionen dann entzogen: Die Kantonspolizei Basel-Stadt untersagte sämtliche Demonstrationen am Wochenende. In einem Communiqué erklärte man, dies liege an der zugespitzten Lage im Nahen Osten.

In Basel sind diverse Strassen abgesperrt. Bild: watson/yam

Trotz des Verbots versammelten sich rund 100 Mitglieder von «Basel Nazifrei» am Samstag gegen Mittag auf dem Voltaplatz, wie eine watson-Reporterin vor Ort berichtet. Von dort an marschierten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer los. Die Strassen sind abgesperrt, die Polizeipräsenz hoch.

Am Samstag ist ein Grossaufgebot der Polizei in Basel im Einsatz. Bild: watson/yam

Die Demonstrierenden machten sich daraufhin auf den Weg über die Dreirosenbrücke. Dabei wurden sie von der Polizei verfolgt. Bei der Dreirosen-Anlage wurden sie schliesslich von den Beamten eingekesselt.

Video: watson

Dort skandierten die Demonstrierenden: «Basel bleibt Nazifrei!» Zudem hissten die ein Banner mit der Aufschrift «Masslos Antifaschistisch».

Die eingekesselten Demonstrantinnen und Demonstranten. Bild: watson/yam

Von einer Massnahmen-skeptischen Demo war am Mittag in Basel noch nichts zu sehen. Die Organisatorinnen und Organisatoren hatten im Vorfeld angekündigt, sich wegen des Demo-Verbots in Basel stattdessen in der deutschen Nachbarstadt Weil am Rhein zu versammeln. Die Demonstration ist noch immer angemeldet, wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Freiburg gegenüber Keystone-SDA sagte. Die Demonstration soll um etwa 14 Uhr starten. (dab/yam)

