Flugzeug landet mit 10 Verletzten am EuroAirport

Am EuroAirport ist am Sonntagabend kurz nach 20 Uhr ein Flugzeug der ALK Airlines mit zehn Verletzten an Bord gelandet. Dies bestätigte die Mediensprecherin des EuroAirports, Vivienne Gaskell, gegenüber 20 Minuten.

Demnach soll die Maschine, die in Pristina gestartet war, planmässig um 20:07 Uhr gelandet sein. Etwa 20 bis 25 Minuten vor der Landung sei es zu Turbulenzen gekommen, wodurch sich zehn der 121 Passagiere leicht verletzt hätten. Diese wurden nach der Landung sofort in ein Basler Spital gebracht. (pls)

