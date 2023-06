Basel-Stadt stellt bei Maturprüfungen auf Computer um

Der Kanton Basel-Stadt stellt bei Matur- und Abschlussprüfungen an den Mittelschulen ab 2024 schrittweise auf den digitalen Weg um. Die Verantwortlichen werten dies als logischen Schritt, weil Computer auch im Unterricht zum wesentlichen Arbeitsinstrument geworden sind.

Der Basler Erziehungsdirektor Conradin Cramer (LDP) sprach am Montag an einer Medienkonferenz von einem Paradigmenwechsel. Es gehe um die Beantwortung der Frage, wie die Schulen mit der Digitalisierung der Gesellschaft mithalten können.

In einem Jahr werden 27 von insgesamt 41 Abschlussklassen an den Gymnasien und Berufsmaturitätsschulen vereinzelte Abschlussprüfungen auf den eigenen Notebooks absolvieren. Anders als in anderen Kantonen, etwa im Aargau oder Baselland, will Basel-Stadt schrittweise flächendeckend auf digitale Abschlussprüfungen umstellen.

Prüfungsmodus nicht mehr über Jahrzehnte hinaus in Stein gemeisselt

Ganz ohne bereits gemachte Erfahrungen geschieht diese Umstellung nicht, wie der Gymnasiallehrer Nicolas Hunkeler erläuterte. Bereits jetzt würden Tests an seiner Schule am Notebook absolviert. Er kann dabei auf eine bewährte Software zurückgreifen, die mit einem abgesicherten Modus, das die Funktionalität des Computers auf diese eine Prüfungs-App beschränkt.

Denkbar sei, dass in gewissen Fächern künftig auch Prüfungen in einem offenen Modus möglich sein könnten, sagte Anja Renold, Rektorin am Gymnasium Kirschgarten. In der schnelllebigen Zeit liesse sich ein Prüfungsmodus nicht mehr für Jahrzehnte hinaus in Stein meisseln. (aeg/sda)