32-jährige Frau wegen Mordes an achtjährigem Kind angeklagt

Nach dem gewaltsamen Tod eines achtjährigen Mädchens im Februar 2022 in Niederwangen bei Bern, hat die Staatsanwaltschaft eine 32-jährige Frau wegen Mordes angeklagt. Die Frau befindet sich in Untersuchungshaft, der Gerichtstermin steht noch nicht fest.

Ein Absperrband der Polizei am Rande des Könizbergwaldes, am Mittwoch, 2. Februar 2022, in Niederwangen. Bild: keystone