Polizeirapport

Kuh verletzt Frau in Abtwil SG

Eine Kuh hat am Donnerstagmorgen in Abtwil SG eine Frau angegriffen und verletzt. Nach einer Erstversorgung durch die Rega wurde die Frau vom Rettungsdienst ins Spital gebracht, wie die Kantonspolizei St. Gallen am Freitag mitteilte.

Die Frau sei von der Kuh angegriffen worden, als sie versuchte, die Tiere von der Weide zu holen, hiess es in der Mitteilung weiter. (sda)