Schüsse beim Filmdreh: Schweizer Hollywood-Produzent Peter Organ verhaftet



Schüsse bei Filmdreh in Rappi: Schweizer Hollywood-Produzent abgeführt

Bei Filmaufnahmen in Rapperswil-Jona SG sind am Samstag drei Personen verletzt worden.

Der Schiess-Unfall geschah bei Dreharbeiten zum Film «Smokers». Verantwortlich für die Hollywood-Produktion ist der Schweizer Peter Organ (43). Er wurde von der Polizei am Samstagabend verhaftet. «Alle glaubten, der Biker-Krieg sei echt. Mein Anwalt musste mich rausholen», sagte Organ zum Blick. Was genau mit der Waffe schiefgelaufen sei, wisse man noch nicht. Munition und Waffen seien vorgängig von der Polizei bewilligt worden. «Es tut uns so leid, was passiert ist», so Organ weiter.

Rega flog Verletzte ins Spital

Eine Gruppe von 25 Personen war am Samstagmorgen mit dem Filmdreh in einem Lokal beschäftigt. Nachdem die ersten Sequenzen ohne Zwischenfälle gedreht worden waren, wurden bei einer Szene mit Waffen drei Personen verletzt. Eine 24-jährige Frau und ein 54-jähriger Mann wurden mittelschwer, eine 34-jährige Frau eher leicht verletzt. Die 24-Jährige wurde mit einem Helikopter der Rettungsflugwacht, die beiden anderen mit der Ambulanz ins Spital gebracht.

Ob bei der Schussabgabe Teile der Knallpatrone oder andere Gegenstände, welche sich im Lauf der Waffe befanden, zu den Verletzungen führten, wird abgeklärt. Der genaue Ablauf ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

