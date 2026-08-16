Kutschenunfall im Bündnerland: Ein Todesopfer und zwölf Verletzte

Bei einem Pferdekutschenunfall im Val Roseg bei Pontresina GR ist am Samstagnachmittag eine 53-jährige Frau ums Leben gekommen. Zwölf Personen wurden verletzt, zwei davon schwer.

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Der Unfall ereignete sich, als eine rund 40-köpfige Reisegruppe nach einem Ausflug in das Oberengadiner Tal mit den Kutschen zurück an den Ausgangspunkt nach Pontresina fahren wollte. Dies mit zwei Pferdekutschen-Kompositionen, wie die Bündner Kantonspolizei am Sonntag mitteilte.

Auf einem Streckenabschnitt mit Gefälle bemerkte der Kutscher des einen Gespanns, dass die Bremsleistung ungenügend war. Er versuchte, mit dem Dreispänner zwecks Geschwindigkeitsreduzierung auf einen flacheren Ausstellplatz auszuweichen. Bereits zu Beginn dieses Manövers kam eines der Pferde zu Fall und die Lenkfähigkeit der Kutsche war nicht mehr gewährleistet.

Frau stirbt an Unfallort

In der Folge kollidierte die anführende Pferdekutsche heftig mit einem die Strasse flankierenden Baum und die Fahrgäste wurden dadurch teilweise aus der Kutsche herausgeschleudert. Eine 53-jährige Frau erlitt so schwere Verletzungen, dass sie noch vor Ort verstarb.

Die Verletzten wurden mit drei Helikoptern und vier Ambulanzen in umliegende Spitäler im Kanton Graubünden überführt. Die unverletzten Mitglieder der Reisegruppe wurden in Pontresina durch Care-Teams aufgenommen und betreut. Die 40 Mitglieder der Reisegruppe wohnen laut Bündner Kantonspolizei in der Schweiz.

Die Staatsanwaltschaft ermittelt zusammen mit der Kantonspolizei Graubünden den Unfallhergang und die Umstände. Das Rosegtal ist ein kleines Tal, das sich von Pontresina gegen Süden in Richtung Piz Glüschaint und Piz Roseg hinzieht.

Diese beiden Gipfel befinden sich auf der schweizerisch-italienischen Grenze. Begrenzt wird das Tal westlich vom Piz Corvatsch und östlich vom Piz Bernina. (sda)