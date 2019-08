Schweiz

Einbrecher erbeuten in St.Gallen Schmuck und Kaffeemaschine



In der Stadt St.Gallen ist am Freitagnachmittag eine unbekannte Täterschaft gewaltsam in eine Wohnung an der Ilgenstrasse eingedrungen. Der oder die Täter flüchteten anschliessend unerkannt.

Die Täterschaft brach zwischen 16 Uhr und 17.30 Uhr in die Wohnung ein, wie die Kantonspolizei St.Gallen am Samstag mitteilte. Der oder die Täter durchsuchten die Räume und Behältnisse und behändigten schliesslich diversen Schmuck sowie eine Kaffeemaschine mit Zubehör. Der Wert des Deliktsguts beläuft sich auf mehrere tausend Franken. Der Sachschaden beträgt mehrere hundert Franken.

(dsc/sda)

