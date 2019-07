Schweiz

Waldbrand im Misox soll mit Heli gelöscht werden



Bild: Kapo Graubünden

Feuerwehr will Waldbrand im Misox mit Heli löschen

Seit einem Blitzeinschlag am Mittwochabend steht ein Wald im Bündner Südtal Misox in Brand. Dieser hat sich am Freitag durch den Wind ausgedehnt. Die Feuerwehr versucht nun, die Flammen per Helikopter zu löschen.

Gemäss Mitteilung der Kantonspolizei Graubünden schlug der Blitz am Mittwoch unterhalb des Piz della Molera auf Gemeindegebiet Lostallo ein. Er hat einen Waldbrand entfacht, der am Freitag durch den Wind verbreitet wurde. Zeitweise war weit herum starker Rauch sichtbar.

Für einen Bodeneinsatz der Feuerwehr ist das Gebiet auf rund 1600 Metern über Meer zu abgelegen und zu felsig. Deshalb sollte ein Helikopter der Heli Rätia den Brand löschen, was jedoch laut Mitteilung nicht gelang. Am Samstag kommt nun ein Helikopter der Marke Kamow zum Einsatz, der mehr Wasser fasst. Menschen sind laut Polizei durch den Waldbrand nicht in Gefahr. (sda)

