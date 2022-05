Bundesrat besetzt Schlüsselstelle bei der Sicherheit neu

Der Bundesrat betont in einer Mitteilung die «langjährige Erfahrung in sicherheitspolitischer Zusammenarbeit» des neuen SVS-Delegierten. Von Muralt sei von einer breit aufgestellten Findungskommission zur Wahl empfohlen worden.

Von Muralt ist der frühere Direktor des Gefängnisses Champs-Dollon in Genf . Der 47-Jährige studierte Politikwissenschaften und wurde danach Polizist. Es folgten Weiterbildungen in den Bereichen Projektleitung, Führung, Risikomanagement und Cybersicherheit an verschiedenen Universitäten im In- und Ausland und Jobs bei Bundes-, Kantons- und Gemeindebehörden.

