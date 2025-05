Video: watson/lucas zollinger

ESC

Dieses Wochenende startet der ESC! Wir blicken zurück auf «unseren» Sieg letztes Jahr

Mehr «Videos»

Am Sonntag wird in Basel der «türkise Teppich» ausgerollt und damit der Eurovision Song Contest offiziell eröffnet. 1,3 Kilometer lang soll er sein, der längste in der Geschichte des ESC. Bevor es nun aber wieder losgeht, bevor wir eintauchen und mitfiebern, lasst uns einen Blick zurückwerfen und uns in «unserem» Triumph vom letzten Jahr suhlen.

Denn der Grund, warum der ESC dieses Jahr in der Basel stattfindet, heisst Nemo. Nemo gewann den Eurovision Song Contest 2024 in Schweden und holte so den ersten Sieg für die Schweiz seit Céline Dion im Jahr 1988. Mit einer dramatisch-athletischen Perfomance und einem genreübergreifenden Song, den die britische BBC als «Drum-and-Bass-EDM-Oper» bezeichnete, begeisterte Nemo die Länderjurys und Fans weltweit. Wir haben euch hier einige der besten Momente aus Malmö zusammengeschnitten:

Video: watson/lucas zollinger

Nemo – bürgerlich Nemo Mettler – ist 25 Jahre alt und stammt aus Biel. Nemo identifiziert sich als non-binäre Person und so war der Sieg nicht nur ein Sieg für die Schweiz, sondern auch für die LGBTQ+-Community, für die der ESC seit langer Zeit als Safe Space gilt. Ausserdem war Nemos Song «The Code» die zutiefst persönliche und emotionale Aufarbeitung des Kampfes, die eigene Nonbinarität zu akzeptieren. «The Code» spielt mit der Zeile «Somewhere between the 0s and 1s, that’s where I found my kingdom come» auf den Binärcode an, ein Code, bestehend nur aus Nullen und Einsen. Nemos Wahrheit befindet sich laut dem Song aber irgendwo zwischen diesen beiden Werten.

Nemo überzeugte nicht nur im Rahmen des Wettbewerbs, Nemos herzliche und authentische Art begeisterte die Fans auch darüber hinaus. Nach Malmö reiste Nemo etwa per Autostopp – aus Zürich! Und während des Wettbewerbs selbst ging eine Szene viral, in der zu sehen ist, wie Nemo eine Bühnenhilfe umarmt, die Sekunden vor dem Auftritt noch letzte Vorbereitungen trifft.

Nemo gewann den ESC mit einem beeindruckenden Resultat. 591 von total möglichen 864 Punkten holte die Schweiz. Vor allem beim Juryvoting räumte Nemo ab und bekam von 22 der 36 Länderjurys die Maximalpunktzahl von zwölf Punkten.

Nemo wird auch am diesjährigen Heim-ESC auftreten. Das Schweizer Musiktalent wird einen neuen Song vorstellen. Auf Instagram verlautete Nemo, es sei ein grosse Ehre, mit einem neuen Song auf die Bühne zurückzukehren. «I’m freaking excited to perform», so die Caption des Social-Media-Beitrags.(lzo)

Mehr zum Videos zum ESC:

Das Schweizer Moderations-Trio ist begeistert von der ESC-Halle in Basel

Video: watson/Michael Shepherd

Zoë Më startet für die Schweiz ins ESC-Rennen

Video: watson/Hanna Dedial

Die watson-Chefredaktorin präsentiert dir die ESC-Outfits 2025