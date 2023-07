Bundesrat Rösti beantragt UKW-Verlängerung bis Ende 2026

Bundesrat Albert Rösti wird dem Gesamtbundesrat eine «letzte» Verlängerung der geltenden UKW-Konzessionen bis Ende 2026 vorschlagen. Entscheiden darüber wird der Gesamtbundesrat.

Bundesrat Albert Rösti. Bild: keystone

Tamedia-Zeitungen zitierten entsprechende Aussagen am Samstag aus einem Brief des Bundesamtes für Kommunikation (Bakom), über den zuvor das Portal persönlich.com berichtet hatte. Ein Sprecher des Eidgenössischen Departements für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (Uvek) bestätigte die Angaben auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.

Das Bakom habe am Donnerstag die Radioverbände entsprechend informiert. In den letzten Monaten habe sich gezeigt, dass einzelne Veranstalter mit lokalen oder regionalen Problemen konfrontiert seien, die mitunter individuelle Lösungen erforderten. Innerhalb der Radiobranche sei deshalb seit einiger Zeit über einen befristeten UKW-Weiterbetrieb nach 2024 diskutiert worden, so der Sprecher. (saw/sda)