trüb und nass13°
DE | FR
burger
Schweiz
Bundesrat

Guy Parmelin eröffnet die Olma 2026

Bundesrat Guy Parmelin eröffnet mit Säuli Vivienne die Olma

08.10.2026, 14:3108.10.2026, 14:34

Bundesrat Guy Parmelin (SVP) hat am Donnerstag die 83. Olma in St. Gallen eröffnet. Säuli Vivienne wehrte sich mit lautem Quieken gegen den gemeinsamen Auftritt. In seiner Eröffnungsrede lobte er den Anlass als herausragenden Begegnungsort zwischen Konsumenten und der Landwirtschaft.

«Die junge Vivienne ist etwas nervös», sagte Parmelin am Fototermin mit dem sich wehrenden Ferkel in den Armen. Der Landwirtschaftsminister versuchte, das Tier mit Streicheln über den Kopf zu beruhigen, allerdings mit mässigem Erfolg.

Die Tiere mit dem «Ringelschwänzli» lägen ihm am Herzen. Denn als Waadtländer Winzer kenne er sich bestens aus mit allem, was einem Korkenzieher ähnelt, witzelte er.

1 / 18
Bundespräsident Guy Parmelin eröffnet die 83. Olma

Bundespräsident Guy Parmelin eröffnet in seinem letzten Amtsjahr als Bundesrat die 83. Olma in St. Gallen.
quelle: keystone / gian ehrenzeller
Auf Facebook teilenAuf X teilen

Ob er selber nach seinem Austritt aus dem Bundesrat als Weinbauer wieder in die Landwirtschaft einsteigt, ist offen. Zuerst werde er sechs Monate aufräumen und Zeit mit Familie und Freunden verbringen, sagte Parmelin. Dann werde er weitersehen.

Ort für Dialoge

Für ihn als Landwirtschaftsminister sei der Besuch der Olma wichtig, so Parmelin. Es sei gut, mit den Experten in Kontakt zu stehen, und natürlich mit den Tieren. Die Olma sei fast eine Schweiz im Kleinformat, wo Fachleute, Familien, Politiker und Tiere zusammenkommen. Es brauche das offene Gespräch zwischen jenen, die produzieren, verarbeiten, verkaufen, konsumieren und die Regeln festlegen.

Parmelin sprach an der Eröffnungsfeier im Theater St. Gallen auch von einer «Ernsthaftigkeit der Lage» für die Landwirtschaft. Dabei verwies er unter anderem auf die aussergewöhnliche Trockenheit und die grosse Hitze während des vergangenen Sommers.

Neu-Delhi - Altenrhein

Parmelin flog über Nacht direkt von einem Staatsbesuch im indischen Neu-Delhi «zum etwas kleineren Flughafen» Altenrhein SG, wie er sagte. So habe er den Röstigraben geschickt umgangen. Damit sei eine von drei Olma-Prüfungen eines Bundesrats aus der Romandie bereits erfüllt. Die anderen beiden seien eine Bratwurst ohne Senf zu essen und sich mit einem Säuli anzufreunden.

Die Olma dauert bis zum 18. Oktober. An der Schweizer Messe für Landwirtschaft und Ernährung mit rund 640 Ausstellenden werden mehr als 300'000 Besucherinnen und Besucher erwartet. Einer der Höhepunkte ist am Samstag der Umzug des Gastkantons Schwyz mit rund 1300 Teilnehmerinnen und Teilnehmern durch die Strassen von St. Gallen.

(nil/sda)

Mehr News vom Bundesrat:

Parmelin-Nachfolge: Muss es eine Frau aus der Westschweiz sein?
Analyse
Parmelin-Nachfolge: Muss es eine Frau aus der Westschweiz sein?
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
11 Jahre Bundesrat Guy Parmelin in Bildern
1 / 31
11 Jahre Bundesrat Guy Parmelin in Bildern

Am 9. Dezember 2015 wählte das Parlament Guy Parmelin zum neuen Bundesrat.
quelle: keystone / peter klaunzer
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Das sagte Guy Parmelin zu seinem Rücktritt
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Spionagefall um deutschen Ex-Geheimdienstchef: Spur führt nach Luzern
Der frühere BND-Chef August Hanning sitzt unter Spionageverdacht in Haft. Seit Jahren ist er geschäftlich in der Schweiz aktiv – zeitweise auch zusammen mit Schweizer Top-Geheimdienstlern.
An der Luzerner Zentralstrasse sitzt die Pluteos AG. «Fine Swiss Consulting», beschreibt sie sich im Internet. Im Netz stösst man auch auf den Satz: «Pluteos AG is a private intelligence agency.» Zu ihren Kunden gehören laut Website Unternehmen, private Organisationen und Regierungsbehörden.
Zur Story