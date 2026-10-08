Bundesrat Guy Parmelin eröffnet mit Säuli Vivienne die Olma

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Bundesrat Guy Parmelin (SVP) hat am Donnerstag die 83. Olma in St. Gallen eröffnet. Säuli Vivienne wehrte sich mit lautem Quieken gegen den gemeinsamen Auftritt. In seiner Eröffnungsrede lobte er den Anlass als herausragenden Begegnungsort zwischen Konsumenten und der Landwirtschaft.

«Die junge Vivienne ist etwas nervös», sagte Parmelin am Fototermin mit dem sich wehrenden Ferkel in den Armen. Der Landwirtschaftsminister versuchte, das Tier mit Streicheln über den Kopf zu beruhigen, allerdings mit mässigem Erfolg.

Die Tiere mit dem «Ringelschwänzli» lägen ihm am Herzen. Denn als Waadtländer Winzer kenne er sich bestens aus mit allem, was einem Korkenzieher ähnelt, witzelte er.

1 / 18 Bundespräsident Guy Parmelin eröffnet die 83. Olma Bundespräsident Guy Parmelin eröffnet in seinem letzten Amtsjahr als Bundesrat die 83. Olma in St. Gallen. quelle: keystone / gian ehrenzeller

Ob er selber nach seinem Austritt aus dem Bundesrat als Weinbauer wieder in die Landwirtschaft einsteigt, ist offen. Zuerst werde er sechs Monate aufräumen und Zeit mit Familie und Freunden verbringen, sagte Parmelin. Dann werde er weitersehen.

Ort für Dialoge

Für ihn als Landwirtschaftsminister sei der Besuch der Olma wichtig, so Parmelin. Es sei gut, mit den Experten in Kontakt zu stehen, und natürlich mit den Tieren. Die Olma sei fast eine Schweiz im Kleinformat, wo Fachleute, Familien, Politiker und Tiere zusammenkommen. Es brauche das offene Gespräch zwischen jenen, die produzieren, verarbeiten, verkaufen, konsumieren und die Regeln festlegen.

Parmelin sprach an der Eröffnungsfeier im Theater St. Gallen auch von einer «Ernsthaftigkeit der Lage» für die Landwirtschaft. Dabei verwies er unter anderem auf die aussergewöhnliche Trockenheit und die grosse Hitze während des vergangenen Sommers.

Neu-Delhi - Altenrhein

Parmelin flog über Nacht direkt von einem Staatsbesuch im indischen Neu-Delhi «zum etwas kleineren Flughafen» Altenrhein SG, wie er sagte. So habe er den Röstigraben geschickt umgangen. Damit sei eine von drei Olma-Prüfungen eines Bundesrats aus der Romandie bereits erfüllt. Die anderen beiden seien eine Bratwurst ohne Senf zu essen und sich mit einem Säuli anzufreunden.

Die Olma dauert bis zum 18. Oktober. An der Schweizer Messe für Landwirtschaft und Ernährung mit rund 640 Ausstellenden werden mehr als 300'000 Besucherinnen und Besucher erwartet. Einer der Höhepunkte ist am Samstag der Umzug des Gastkantons Schwyz mit rund 1300 Teilnehmerinnen und Teilnehmern durch die Strassen von St. Gallen.

(nil/sda)