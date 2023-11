Wen setzt die SP auf ihr Zweierticket?

An einer Medienkonferenz in Bern gibt die Partei heute bekannt, welche Kandidaten sie auf ihr Zweierticket setzt. Die vereinigte Bundesversammlung ist allerdings frei in ihrem Entscheid bei der Wahl von Bersets Nachfolgerin oder Nachfolger.

Am Freitag hat sich die SP-Bundeshausfraktion entschieden, ein Zweierticket für die Nachfolge von Bundesrat Alain Berset ins Rennen zu schicken . Die vereinigte Bundesversammlung wird den Nachfolger oder die Nachfolgerin von Berset am 13. Dezember wählen.

Im richtigen Moment ein Apéro: Die Methode Rösti

Albert Rösti will es allen recht machen: dem Bundesratskollegium, den Mitarbeitenden, seiner SVP. Das tut er mit Kompromissbereitschaft, mit freundlichen Apéros für seine Beamten – und mit dem Abschuss von Wölfen. Nach einem Jahr im Amt erhält die Methode Rösti Konturen.

Albert Rösti ist ein Berner. Albert Rösti hat seine berufliche Karriere in einer Verwaltung lanciert. Und Albert Rösti ist nett. All das macht ihn in den Augen seiner Partei verdächtig. Trotz all dem, was er als ehemaliger Präsident für die SVP schon getan hat.