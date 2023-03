Bündner Kantonsärztin: 98 Prozent haben in der Schweiz Antikörper gegen Corona

In der Schweiz haben laut der Bündner Kantonsärztin Marina Jamnicki mittlerweile 98 Prozent der Bevölkerung Antikörper gegen das Coronvirus. Es wird nun an den Impfempfehlungen für den Frühling gearbeitet.

Marina Jamnicki, Bündner Kantonsärztin. Bild: keystone

Bisher gelten noch die Impfempfehlungen des Winters, wonach sich ältere Personen und Risikopatienten, also solche mit schweren Grunderkrankungen, ihre Impfung auffrischen lassen sollten. Die grosse Ausnahme bei den Antikörpern bilden bisher noch diese zwei Personengruppen, wie Jamnicki in einem am Mittwoch veröffentlichten Interview mit der «Südostschweiz» sagte. «In der Phase von wenigen Coronafällen muss auch unbedingt geimpft oder geboostert werden.»

«Der grosse Schrecken ist (...) vorbei und somit auch die tödliche Bedrohung des Coronavirus.»

Die Lage in den Bündner Spitälern lasse sich zurzeit gut bewältigen, so die Kantonsärztin weiter. «Wir hatten vor einer Woche etwa 15 Personen hospitalisiert, welche an Corona erkrankt sind.» Den letzten Corona-Todesfall habe es im letzten Winter gegeben, dabei habe es sich um eine ältere Person gehandelt. «Statistisch gesehen sterben nach wie vor vermehrt Personen, die über 80 Jahre alt sind. Der grosse Schrecken ist aber auch hier vorbei und somit auch die tödliche Bedrohung des Coronavirus.» (sda)