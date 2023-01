Covid-Testpflicht für ungeimpftes Gesundheitspersonal war rechtens

Die Massnahme wurde per 1. April 2022 wieder aufgehoben. Das Bundesgericht hat dennoch über die Beschwerde entschieden, weil sich eine gleich gelagerte Frage in Zukunft wieder stellen und dann wiederum nicht rechtzeitig entschieden werden könnte.

Die vom Tessiner Staatsrat im September 2021 erlassene Testpflicht für das Gesundheitspersonal ohne Covid-Zertifikat stelle zwar eine Ungleichbehandlung gegenüber geimpften oder genesenen Personen dar. Sie sei auch ein Eingriff in die persönliche Freiheit und das Recht auf Achtung des Privatlebens, schreibt das Bundesgericht in einem am Freitag veröffentlichten Urteil.

Aussenminister Ignazio Cassis hat erstmals an einer Sitzung des mächtigsten UNO-Gremiums teilgenommen. In seiner Rede verteidigte er die regelbasierte internationale Ordnung. Derweil zeichnet sich ab, dass die Schweiz im Rat ein heikles Mandat übernimmt.

Anfang Jahr hat die Schweiz ihre zweijährige Mitgliedschaft im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen angetreten. Am Donnerstagmorgen (Ortszeit) hat Aussenminister Ignazio Cassis (FDP) erstmals selber am berühmten hufeisenförmigen Tisch in New York Platz genommen.