Schweiz

Coronavirus

Wegen Coronavirus: Lehrer unterrichten per Video und es ist zum Schiessen



bild: screenshot

Mit Huhn, am Strand oder als Filmtrailer – Die Lehrer unterrichten per Video und es ist 😂

Seit dieser Woche sind alle Schulen der Schweiz geschlossen. Jetzt unterrichten viele Lehrer per Video – und sind dabei kreativer denn je.

Innert kürzester Zeit mussten die Lehrerinnen und Lehrer der Schweiz von Präsenz- auf Fernunterricht umstellen. Dabei greifen sie auf ganz unterschiedliche Methoden zurück. Die einen versenden die Aufträge per E-Mail, stellen sie online oder vermitteln den Stoff mit Videos. Besonders in Letzteren geben sie alles. Wirklich alles. Schaut am besten selbst:

Video: srf/SDA SRF

