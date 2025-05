Bild: keystone/watson

Die Resultate der Abstimmungen in der Stadt Zürich live

Am 18. Mai 2025 wird in der Stadt Zürich abgestimmt. Auf nationaler Ebene gibt es keine Vorlagen. Hier findest du alle Informationen und Ergebnisse aus der Stadt Zürich dazu.

Stadt Zürich:

Flughafen-Beteiligung

Bild: Keystone

Übertrag der Beteiligung an der Betreiberin des Flughafens vom Finanz- ins Verwaltungsvermögen, Objektkredit von rund 334,04 Millionen Franken Stand: 09:47 Uhr Noch keine Resultate

Darum geht es: Die Stadt beteiligt sich seit 1948 an der Betreiberin des Flughafens Zürich, der heutigen Flughafen Zürich AG (FZAG). Heute besitzt die Stadt 5 Prozent des Aktienkapitals der FZAG. Im Verwaltungsvermögen führt die Stadt Vermögenswerte, die der Erfüllung öffentlicher Aufgaben dienen. Im Finanzvermögen geführte Vermögenswerte dienen nicht unmittelbar der Erfüllung öffentlicher Aufgaben. Diese Vermögenswerte können darum grundsätzlich jederzeit verkauft werden. Die Beteiligung an der FZAG wird bisher im Finanzvermögen geführt. Da die Stadt mit der Beteiligung strategische Ziele im öffentlichen Interesse verfolgt, muss die Beteiligung aus finanzrechtlichen Gründen ins Verwaltungsvermögen übertragen werden. Die Beteiligung wird rückwirkend auf den 1. Januar 2025 übertragen. Stadt- und Gemeinderat empfehlen ein Ja zur Vorlage.

Stadt Zürich:

Ersatz-Neubau Salzweg

Bild: Stadt Zürich

Darum geht es: Die Wohnsiedlung Salzweg in Zürich-Altstetten gehört der Stadt, ist fast 60 Jahre alt und in einem schlechten baulichen Zustand. Sie weist Schäden an den Wänden, Decken und Fassaden auf. Diese Schäden sind kaum sanierbar. Aufgrund der mangelhaften Wärmedämmung verpufft viel Heizenergie. Zudem können auf dem Grundstück mehr Wohnungen gebaut werden als aktuell bestehen. Deshalb sollen die bestehenden 130 Wohnungen abgerissen werden. Ein Neubau mit 230 Wohnungen soll sie ersetzen. Stadt- und Gemeinderat empfehlen ein Ja zur Vorlage.

Stadt Zürich:

Erweiterung Schulanlage Entlisberg



Bild: Stadt Zürich

Darum geht es: Das Quartier Wollishofen hat bis 2030 einen stetig wachsenden Bedarf an Schulraum. Die Unterrichtsräume der Schulanlage Entlisberg wurden deshalb 2015 mit einem Züri-Modular-Pavillon ergänzt. Heute werden die Kinder aus Platzgründen ausschliesslich in kleinen Standorten ­ausserhalb des Schulhauses betreut. Um den derzeitigen und künftigen Raumbedarf zu decken und den ab 2028 geplanten Tagesschulbetrieb zu ermöglichen, soll die Schulanlage Entlisberg erweitert werden. Stadt- und Gemeinderat empfehlen ein Ja zur Vorlage.

