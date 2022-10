Impfzentren gibt es in den Spitälern Insel in Bern, Interlaken, Thun, Biel, Langenthal, St. Imier, Moutier, Burgdorf und Langnau. Apotheken und Arztpraxen werden den Impfstoff bei Bedarf ebenfalls anbieten.

Ab Anfang November steht in den Berner Impfzentren der bivalente Covid-19-Impfstoff des Herstellers Pfizer zur Verfügung. Damit wird das Angebot um einen weiteren, an die Virusmutation Omikron BA.1 angepassten mRNA-Impfstoff ergänzt.

An Omikronvariante angepasster Impfstoff in Berner Impfzentren

Zunahme an Infektionen und (sehr) hohe Dunkelziffer: Die Corona-Situation in 7 Punkten

Picdump #7 – Another Mittwoch, another Picdump

Scholz will Hamburger Hafen teilweise an China verkaufen – Politik ist fassungslos

Mach's nicht wie Donald Trump: So siehst du die Sonnenfinsternis am Dienstag

Stimmt das Wetter, können wir am Dienstag, 25. Oktober, um die Mittagszeit in der Schweiz eine Sonnenfinsternis beobachten. Zwar handelt es sich lediglich um eine partielle Finsternis – der Blick in den Himmel könnte sich aber trotzdem lohnen: Die nächste richtige (totale) Sonnenfinsternis werden wir in der Schweiz nämlich erst 2081 wieder bestaunen können. Aber: Auch dieses Jahrzehnt hält einige Sonnen-Spektakel bereit.