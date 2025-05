Hazel Brugger und Sandra Studer während dem zweiten Halbfinale am ESC. Bild: keystone

ESC

Das zweite Halbfinale ist durch – das waren die 5 Highlights

Mehr «Schweiz»

Gestern ging das zweite Halbfinale des Eurovision Song Contest in Basel über die Bühne. Zehn weitere Länder qualifizierten sich für das Finale: Litauen, Israel, Armenien, Dänemark, Österreich, Luxemburg, Finnland, Lettland, Malta und Griechenland. Die fünf Highlights des Abends gibt's hier in der Übersicht:

Viel Multitasking von Sandra Studer und Hazel Brugger

Zum zweiten Halbfinale gab's natürlich einen Outfitwechsel für die beiden Moderatorinnen. Sie trugen wieder in Kreationen von Kevin Germanier, dem Schweizer Recycling-Designer, der auch Mode aus Trinkröhrli gemacht hat.

Statt Neonfarben gab's dieses Mal – Riesenpailletten? Oder doch recycelte CDs? Bild: keystone

Hazel Brugger holte während des zweiten Halbfinales auch wieder viele Stimmen vom Publikum ein. Auch in der Horizontale: Sie crowdsurfte nämlich durch die Menge und liess sich buchstäblich auf Händen tragen.

Hazel Brugger liess sich auf Händen tragen. Bild: srf

Die Moderatorinnen übten sich ausserdem im Multitasking: Die beiden staubsaugten die Bühne nach der Performance des französischen Acts Louane, die während ihrer Ballade «Maman» unter einer Sanddusche stand. Übrigens singt Louane das Lied für ihre Mutter, die gestorben ist, als die 16 war.

Ghostbusters? Sandra Studer und Hazel Brugger «putzen» die Bühne. Bild: keystone

«Ich komme» und Fondue?

Erika Vikman kommt. Das kündigt sie direkt am Anfang ihres Liedes an. Der Text ist auf Finnisch, der zweideutige Chor-Refrain «Ich komme» ist in deutscher Sprache. Immerhin hatte Erika Vikman neun Jahre lang in der Schule Deutschunterricht, wie sie Hazel Brugger nach ihrem Auftritt erklärte.

Lässt dann auch noch das Mikrofon «kommen»: Erika Vikman. Bild: keystone

Das Highlight ihrer Performance: Erika ritt auf einem gigantischen goldenen Mikrofon, aus dem Funken sprühten.

Auch die Halle in Basel tobte während des finnischen Acts:

Video: watson

Doch das eigentliche Highlight von Erika war der FonduePlausch mit Hazel nach ihrer Performance. «Wenn du das Brot fallen lässt, musst du nackt ums Haus rennen», so Brugger – darauf die Finnin: «No problem for me.»

«Raise your Fondue Forks!» Hazel und Erika beim Fondueessen. screenshot: srf

Outfitwechsel und nackte Haut

Und es gab Outfitwechsel im zweiten Halbfinale, viele Outfitwechsel. Selten gab es so viel Abwechslung und nackte Haut.

Den Start machte der australische Act Go-Jo. Es vergingen keine zehn Minuten des zweiten Halbfinales und der «Milkshake Man» war schon oben ohne zu sehen.

Er schaffte den Sprung ins Finale nicht: Der Australier «Go Jo». Bild: keystone

Auch Mariam Shengelia aus Georgien hatte ihren Mantel nicht sehr lange an. Sven Epiney zählte anfangs noch die Kostümwechsel mit. Nachdem er aber nach dem elften Act «6.5 Outfitwechsel» zählte, gab auch er auf.

Mariam Shengelia performte ihren Song «Freedom». Bild: keystone

Keine grossen Zwischenfälle beim israelischen Act

Bei der Probe fürs zweite Halbfinale am Donnerstagnachmittag waren aus dem Publikum vereinzelte «Free Gaza»-Parolen zu hören, zudem wurden Palästina-Flaggen geschwenkt. Sechs Personen wurden vom Sicherheitspersonal aus dem Saal begleitet.

Weniger Störungen als im Vorhinein erwartet beim Auftritt von Yuval Raphael. Video: watson

Während dem Auftritt der israelischen Sängerin Yuval Raphael gab es aber nur vereinzelt Buhrufe, und wenn, dann folgten gleich Zuspruchrufe und Applaus. Vereinzelt waren Palästina-Flaggen zu sehen. In einem Fall auch gleich neben einer israelischen Flagge:

Beide Flaggen waren im Publikum vertreten – ganz nach dem Motto des ESC «United by Music». Bild: watson

«Serving» K...

Ihren Songtitel und Refrain musste Miriana Conte im Vorfeld des ESC zensieren. Vorher sang sie nämlich «Serving Kant». «Kant» bedeutet im Maltesischen «Gesang», aber im Englischen mit einem «C» anstelle eines «Ks» bekanntlich was anderes. Nach einer Beschwerde der BBC musste der Titel geändert werden – von «Serving Kant» zu «Serving».



Dafür war Contes Bühnenshow umso spektakulärer. Sogar Gymnastikbälle schafften es auf die Bühne.

Mirina Conta qualifizierte sich mit ihrem Song «Serving» fürs Finale am Samstag. Bild: keystone

(les)