Tessin schliesst letztes Covid-19-Impfzentrum am 1. Mai

Der Kanton Tessin schliesst sein letztes Covid-19-Impfzentrum in Rivera am 1. Mai. Die Kampagne 2022/23 für die Auffrischimpfung endet damit Ende April. Am 3. April hob der Bund seine Impfempfehlung für alle Bevölkerungsgruppen auf. Andere Kantone haben ihre Zentren ebenfalls geschlossen.

Das Tessin verabreichte während der Kampagne über 44'000 Dosen der Booster-Impfstoffe, wie die Gesundheitsdirektion am Freitag mitteilte.

Trotz aufgehobener Impfempfehlung ist die Impfung weiterhin möglich, und zwar auf Rezept in Arztpraxen und Apotheken. Im Tessin bietet der reisemedizinische Dienst am Kantonsspital die Booster-Impfung zu Reisezwecken gegen Gebühr an.

Ab dem 1. Mai sind zudem im Kanton die besonderen Vorsorgemassnahmen gegen das Coronavirus in den Gesundheitseinrichtungen aufgehoben. Auch die kantonale Covid-19-Hotline stellt den Dienst ein.

Die landesweite Impfkampagne hatte im Oktober 2022 begonnen. Sie richtete sich zunächst an über 65-Jährige und gesundheitlich gefährdete Personen. Die breite Bevölkerung sollte sich nach individueller Risikoabwägung impfen lassen. (sda)