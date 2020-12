Schweiz

Coronavirus Impfstoff Schweiz: Die wichtigsten Fragen und Antworten



Wann, wo und wie kann ich mich gegen Corona impfen? Die wichtigsten Fragen und Antworten

In wenigen Wochen könnte in der Schweiz eine Covid-19-Impfung verfügbar sein. Hier erfahren Sie, was die Impfung kostet, wie viele Impfdosen bestellt sind und wem sie zur Verfügung gestellt werden.

Wann ist die Impfung verfügbar?

Verschiedene Impfstoffe werden derzeit vom Schweizerischen Heilmittelinstitut Swissmedic geprüft. Gemäss NZZ am Sonntag wird voraussichtlich im Januar ein erster Impfstoff zugelassen. Der Entscheid erfolgt, sobald genügend Daten aus klinischen Studien vorliegen. Die Lieferungen dürften dann übers Jahr verteilt eintreffen.

Für wie viele Menschen reicht der Impfstoff?

Gestern Montag hat der Bund einen Vertrag mit Pfizer über 3 Millionen Impfdosen unterzeichnet. Hinzu kommen rund 4,5 Millionen Impfdosen von Moderna und 5,3 Millionen Impfdosen von AstraZeneca. Wenn alle drei Impfstoffe von Swissmedic bewilligt werden, reicht dies bei zwei Impfungen pro Person für 6,4 Millionen Menschen, das sind rund zwei Drittel der Bevölkerung.

Wie werden die Impfdosen auf die Kantone aufgeteilt?

Die Planung dazu ist laut Thomas Steffen, Kantonsarzt Basel-Stadt, noch nicht abgeschlossen. Es sei gut möglich, dass neben der Bevölkerungsgrösse weitere Faktoren einbezogen würden. Zum Beispiel könnten Kantone mit grossen, zentralen Spitälern und viel medizinischem Personal anteilsmässig mehr Impfdosen erhalten.

Wo kann ich mich impfen lassen?

Das hängt vom Kanton ab. In einigen werden grosse Impfzentren geplant, etwa in Kantonsspitälern oder Messezentren. Aber auch medizinische Praxen und Apotheken kommen infrage. Die Entscheidungen werden unter anderem davon abhängen, welche Impfstoffe zur Anwendung kommen.

Ich will möglichst bald geimpft werden. Was kann ich tun?

Voraussichtlich wird eine Voranmeldung nötig sein. Die Anmeldung ist aber noch nicht möglich. Die Ausgestaltung obliegt den Kantonen, in den kommenden Wochen werden von konkretere Informationen erwartet. Auch die Impfempfehlung des Bundesamts für Gesundheit liegen noch nicht vor.

Was kostet mich die Impfung?

Die Bevölkerung kann sich kostenlos impfen lassen. Die Kosten werden voraussichtlich durch Bund, Kantone und Krankenversicherer übernommen.

Wie gelangen die Impfdosen zu den Impfzentren?

Die Beschaffung erfolgt über die Armeeapotheke. Sie liefert an eine kantonale Adresse. Von dort aus wird die weitere Verteilung kantonal organisiert.

Menschen mit erhöhtem Risiko sollen prioritär geimpft werden. Wie wird das umgesetzt?

Zur Risikogruppe zählen ältere Menschen sowie Personen mit bestimmten Vorerkrankungen – zum Beispiel Lungenkrankheiten, Diabetes, Bluthochdruck. Wie ihre Priorisierung bei der Impfung umgesetzt wird, ist noch offen. Möglich wäre zum Beispiel, dass Hausärztinnen und Hausärzte eine Zuweisung machen oder dass zum Reservieren eines Impftermins ein Onlinefragebogen ausgefüllt werden muss.

Wie lange hält die Wirkung der Impfung an?

Das ist eine offene Frage, da noch keine Langzeitstudien vorliegen. Bekannt ist, dass noch mehrere Monate nach einer Infektion sowohl Antikörper als auch sogenannte Gedächtniszellen, die bei einer Infektion zu einer raschen Reaktion des Immunsystems führen, nachgewiesen werden können. Das gilt als Hinweis, dass ein Impfschutz lange anhalten könnte.

