Linkin Park vor dem Champions-League-Final in München 2025. Bild: keystone

Linkin-Park-Konzert in Bern ist abgesagt

Am Freitagabend hätte in Bern eigentlich ein Konzert der Band Linkin Park stattfinden sollen. Dieses fällt nun aus – aus medizinischen Gründen, wie die Band auf Instagram schreibt: «Wir sind sehr traurig, dass wir die heutige Show absagen müssen. Wir hatten ein medizinisches Problem in der Band und sind leider nicht in der Lage, heute Abend aufzutreten.»

Die Band liebe es, in der Schweiz aufzutreten, und habe die Entscheidung nicht leichtfertig getroffen: «Wir entschuldigen uns aufrichtig bei all unseren Fans, die von dieser Entscheidung betroffen sind.» Das Konzert wird nun auf nächstes Jahr verschoben.

Das passiert jetzt mit den Tickets

Dann soll es im Rahmen der Europa-Tour der Band doch noch stattfinden. «Wir hoffen, dass wir in den nächsten Tagen das Datum und die Details für die Show 2026 bekannt geben können», schreibt Linkin Park auf Instagram.

Wer ein Ticket gekauft hat, wird von der Verkaufsplattform kontaktiert. Von dort folgen auch weitere Informationen zu Rückerstattung und weiteren Optionen.

(leo/dab)

Die Instagram-Story im Original: Bild: instagram