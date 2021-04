Schweiz

Roche und BAG überprüften Selbstests nur an symptomatischen Personen



Kritik an Selbsttests steigt – Roche und BAG testeten nur an symptomatischen Personen

Die Corona-Selbsttests, die seit letzter Woche gratis in der Apotheke bezogen werden können, geraten je länger je mehr in die Kritik. So sagte Mikrobiologe Gilbert Greub gegenüber watson, dass die Sensitivität der Roche-Tests bei Asymptomatischen bei unter 33 Prozent liege. Das hiesse also: Zwei von drei Infizierten würden von den Tests nicht erkannt.

Das Heikle daran: Der Bund empfiehlt die Selbsttests explizit nur für Asymptomatische. Auf der Website des BAG heisst es zum Beispiel, dass man vor einem Grillabend einen Selbsttest machen soll. Symptomatische Personen sollen sich nach wie vor in einer Apotheke testen lassen.

Wie es in einem Bericht des «Tages-Anzeigers» nun heisst, sollen die Tests von Roche aufgrund einer äusserst dünnen Datenbasis validiert worden sein. So nahmen ursprünglich gerade mal 146 Probanden am Validierungsprozess teil. Allesamt wiesen Covid-Symptome auf. Der Bund führte daraufhin weitere Tests durch – ebenfalls mit symptomatischen Personen.

Widersprüchliche Aussagen

Auf Anfrage sagten sowohl Roche als auch das BAG, dass die Selbsttests in erster Linie dafür geeignet seien, hochinfektiöse Personen zu identifizieren. Tatsächlich belegen Studien, dass Selbsttests dafür gut geeignet sind. Diese Aussagen stehen jedoch im direkten Widerspruch mit den expliziten Empfehlungen des BAG. Der Mediziner Felix Huber sagte gegenüber dem «Tages-Anzeiger», dass die Empfehlung des BAG, sich vor einem Grillabend selbst zu testen «geradezu dazu einladen, unvorsichtig zu sein».

BAG-Sprecher Jonas Montani krebste daraufhin etwas zurück und betonte, dass die Selbsttests lediglich als ergänzendes Mittel gedacht seien. Ein negatives Ergebnis sei kein Freipass dafür, Leute zu umarmen oder andere Hygiene- und Abstandsregeln zu vernachlässigen.

Kassenschlager Selbsttests

Seit letzter Woche stehen allen Bürgerinnen und Bürgern der Schweiz fünf kostenlose Selbsttests zur Verfügung, die man in der Apotheke beziehen kann. Das Angebot schlug ein wie eine Bombe: Vergangene Woche lieferte Roche den Apotheken acht Millionen Stück, ab Freitag waren sie vielerorts ausverkauft. Ab Mitte der Woche werden die nächsten grösseren Lieferungen erwartet. (dfr)

