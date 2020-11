«Ich chume nöd drus mit dem Zügs»: Ueli Maurers beste Coronasprüche

Via E-Mail teilen

Er will keinen zweiten Lockdown, warnt vor den finanziellen und wirtschaftlichen Folgen der Pandemie und sendet zweideutige Signale aus: Ueli Maurer ist der Coronaskeptiker im Bundesrat. Eines aber muss man dem knapp 70-jährigen SVP-Finanzminister lassen: Er hat immer einen träfen Spruch auf Lager. Hier ein Best-of aus den letzten Monaten:

«Wir leben in einer spannenden Zeit.»

«Angesichts dieser Summen ist es mir als Finanzminister nicht mehr wohl in meiner Haut.»