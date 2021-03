Mitte-Fraktionschefin Gmür tritt nach nur einem Jahr zurück

In eigener Sache: Per Ende April trete ich als Präsidentin der Mitte-Fraktion zurück. Ich möchte mich künftig auf meine Aufgabe als SR des Kt. LU konzentrieren. Meine/n NachfolgerIn werde ich nach Kräften unterstützen. Meinen Dank an alle! https://t.co/gyZa46cn5w