CVP-Nationalrat Candinas soll zweiter Vizepräsident werden



CVP-Nationalrat Candinas soll zweiter Vizepräsident werden

Die Mitte-Fraktion von CVP, EVP und BDP hat den Bündner CVP-Nationalrat Martin Candinas zur Wahl als zweiten Vizepräsidenten des Nationalrats vorgeschlagen. Er soll damit turnusgemäss 2023 das Nationalratspräsidium übernehmen und «höchster Schweizer» werden.

Der 40-jährige Candinas will sich laut eigenen Aussagen für eine Fortsetzung einer lösungsorientierten Konsenspolitik einsetzen. «Gerade in einer Zeit, in der die Polarisierung zunimmt, ist der Austausch und das gegenseitige Zuhören wichtiger denn je», wird er in einer Mitteilung der Mitte-Fraktion vom Samstag zitiert. Die Mitte-Fraktion hat sich mit den zentralen Themen der ersten Woche der bevorstehenden Wintersession befasst.

Candinas ist seit 2011 Mitglied des Nationalrates, Zuvor war er Grossrat im Kanton Graubünden. Er ist Mitglied der Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen sowie der Sicherheitspolitischen Kommission. Seit 2012 ist er auch Mitglied des Parteipräsidiums der CVP Schweiz. (sda)

