Wir sind zwar Nachbarn, aber ticken nicht immer gleich. Bild: Shutterstock

So unterschiedlich ist das Wohlstandsverständnis von Schweizern und Deutschen

Wir ticken nicht gleich wie unsere deutschen Nachbarn. Schweizerinnen und Schweizer haben ein anderes Verständnis von Wohlstand. Das zeigt eine neue Umfrage.

Was Wohlstand für Schweizer und Deutsche bedeutet

Wohlstand können viele verschiedene Dinge bedeuten. Sie können materieller oder immaterieller Natur sein. Was Wohlstand für sie bedeutet, wurden die Schweizer und Deutschen Studienteilnehmenden ebenfalls gefragt. Bei der Antwort auf diese Frage unterscheiden wir uns deutlich von unseren nördlichen Nachbarn.

Zur Studie Das Schweizer Forschungsinstitut Sotomo führte die Studie im Auftrag der BKW Energie AG durch. Die Grundgesamheit der Befragung bildet die sprachlich integrierte Wohnbevölkerung der Deutschschweiz und der französischsprachigen Schweiz sowie jene von Deutschland. In der Schweiz wurden 2'857 Personen online befragt, in Deutschland waren es 1'078 Personen. Da sich die Teilnehmenden der Umfrage selbst rekrutierten, wurde der Stichprobe mittels statistischer Gewichtungsverfahren entgegengewirkt. Zu den Gewichtungskriterien gehören Geschlecht, Alter und Bildung, politische Orientierung und Eigentümerquoten.

Für 62 Prozent der befragten Schweizerinnen und Schweizer ist eine intakte Natur ein Zeichen für Wohlstand. Bei den Deutschen sehen das nur 47 Prozent so. Für die Mehrheit der deutschen Befragten bedeutet Wohlstand, wenn sie verreisen können.

Auf Platz zwei schaffte es in Deutschland «Geld für schöne Dinge haben», während sich die Schweizerinnen und Schweizer für «gute öffentliche Angebote» entschieden haben.

Wo Schweizerinnen und Deutsche den Klimawandel spüren

Sowohl Schweizerinnen und Schweizer als auch Deutsche spüren die Auswirkungen des Klimawandels in ihrem Alltag. Sowohl unsere nördlichen Nachbarn auch als wir spüren den Klimawandel primär an der zunehmenden Anzahl Hitzetagen.

73 Prozent der Schweizer Studienteilnehmenden gab zudem an, dass sie die Veränderungen des Klimawandels auch daran erkennen, dass es weniger Schnee gibt. Bei den Deutschen waren es mit 60 Prozent etwas weniger.

Viel mehr Sorgen macht den Schweizerinnen und Schweizern der Verlust an Biodiversität (48%). Die Deutschen stellen dafür vermehrt weniger Niederschlag (47%) als Auswirkung des Klimawandels fest.

Neben der Trockenheit und den Hitzwellen, beunruhigt 61 Prozent der Schweizerinnen und Schweizer die weltweite Nahrungsmittelknappheit.

In Deutschland konzentrieren sich die Ängste auf regionale Folgen des Klimawandels. So wurden die Angst vor Unwetter (59%) und Waldbrände (58%) ebenfalls häufig genannt.

Wer sich stärker nach einem Leben auf dem Land sehnt

In der Schweiz sehnen sich 48 Prozent der Menschen nach einem Leben auf dem Land. Das sind rund 10 Prozent mehr als in Deutschland. In Deutschland hingegen ist das Leben in einer kleineren Stadt beliebt. Für 30 Prozent der Deutschen wäre dies der liebste Gemeindetyp. In der Schweiz würden sich nur 19 Prozent ein Leben in einer kleineren Stadt wünschen.

Die Studienautorinnen schreiben dazu: «Angesichts der kurzen Entfernungen in der Schweiz sind die grossen Städte von den ländlichen Gebieten aus oftmals schnell zu erreichen. Die vereinfachte Mobilität in der Schweiz dürfte daher dazu beitragen, dass der Wunsch aufs Land zu ziehen umso grösser ist.»

Woher der Strom kommen soll

Die Schweizer und Deutschen Umfrageteilnehmenden wurden ebenfalls gefragt, welche Arten der Stromproduktion sie in ihrem Land befürworten. Auch hier zeichnen sich einige Unterschiede zwischen den Ländern ab.

In der Schweiz erhalten Wasserkraftwerke (89%) und durchgehende Solardächer (79%) die grösste Zustimmung. Solarparks belegen mit 74 Prozent den dritten Platz. In Deutschland haben die Solarparks mit 70 Prozent die grösste Zustimmung. Auf Platz zwei folgen Solardächer (64%) und Windenergieanlagen (64%).

Die Deutschen sind auch gegenüber fossilen Energieerzeugern toleranter. 18 Prozent befürworten Heizkraftwerke, die mit Hilfe von Gas, Kohle oder Öl Strom produzieren. In der Schweiz ist die Toleranz mit 7 Prozent Befürworterinnen einiges tiefer.

(ohe)