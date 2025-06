Zürcher Genossenschaft verbietet auf Koch-Areal Katzen

Ob ein generelles Katzenverbot rechtlich haltbar ist, ist jedoch umstritten. Der Mieterinnen- und Mieterverband schreibt, dass sich die Auffassung durchsetze, dass «Stubenkatzen», also solche, die nicht aus der Wohnung dürfen, als unproblematisch gelten würden.

Gegenüber dem «Beobachter», der als erster über dieses Mietreglement berichtete, sagte die Genossenschafts-Sprecherin, dass dort viele Menschen auf knappem Raum leben würden. Die durchschnittliche Wohnfläche beträgt nur 31 Quadratmeter pro Person. Eine artgerechte Katzenhaltung sei so schwierig umzusetzen.

Katzen sind aufgrund der dichten Bewohnung nicht zugelassen, wie die Genossenschaft auf ihrer Website schreibt. Zudem sind in der gesamten Überbauung auch nur acht Hunde erlaubt. Die Mietenden müssen zudem ein Verzichterklärung für Autos unterschreiben.

Die Zürcher Genossenschaft Kraftwerk 1 will keine Mieterinnen und Mieter mit Katzen auf dem Koch-Areal. Katzen könnten dort nicht artgerecht gehalten werden, begründet sie das Verbot.

