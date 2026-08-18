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Neue Zahlungs-Funktion bei Twint, auf die viele gewartet haben

Twint
Mit Twint können bald wiederkehrende Rechnungen bezahlt werden.Bild: twint.ch

«Weniger Rechnungen vergessen»: Twint lanciert neue Zahlungs-Funktion

18.08.2026, 07:1118.08.2026, 07:18

Die Bezahl-App Twint führt ab 2027 eine Direktlastschrift ein. Das neue Angebot wird von den grössten Schweizer Banken unterstützt und soll eine Alternative zum klassischen Lastschriftverfahren LSV+ bieten, das per Ende September 2028 eingestellt wird.

Mit der Twint Direktlastschrift können Nutzerinnen und Nutzer wiederkehrende Zahlungen - etwa für Krankenkassen, Abos oder Stromrechnungen - direkt in der Twint-App erteilen, verwalten und einsehen, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Papierformulare und «umständliche Prozesse» würden damit entfallen.

Auch für Händler und Rechnungssteller bringe die Direktlastschrift Vorteile: Die Abwicklung von wiederkehrenden Zahlungen über die Twint-App soll den administrativen Aufwand reduzieren und es würden «weniger Rechnungen vergessen».

Twint ist nach eigenen Angaben mit über sechs Millionen aktiven Nutzerinnen und Nutzern die führende Bezahl-App der Schweiz. Sie gehört den Banken BCV, PostFinance, Raiffeisen, UBS und ZKB sowie der SIX und Worldline. (awp/sda)

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Walter Sahli
18.08.2026 07:38registriert März 2014
Ich verstehe nicht, was der Vorteil zu ebill sein soll.
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