Playstation-Serverausfall nach 24 Stunden offenbar behoben

Mit Geduld gesegnet war offenbar aber nur ein Teil der Nutzer. Im Onlinedienst X schrieb einer von ihnen, eine Playstation-Störung just am Freitagabend sei «kriminell». Ein anderer erkannte eine unerwartete Chance: Er schrieb, es wäre vielleicht an der Zeit, sich wieder mit der Frau bekannt zu machen, die er vor fünf Jahren geheiratet habe. (sda/afp)

In der Nacht auf Sonntag gab die Playstation-Herstellerfirma Sony nach den rund 24-stündigen Ausfällen des Netzwerkdienstes Playstation Network Entwarnung. «Alle Online-Funktionen» sollten nunmehr wieder «ohne Probleme» verfügbar sein, hiess es in einem Post im Onlinedienst X.

Mutmassliche Täter nach Messerangriff im Zürcher Kreis 4 verhaftet

Die beiden mutmasslichen Täter, die Ende Januar einen 53-jährigen Portugiesen in einer Bar an der Zürcher Langstrasse mit einem Messer schwer verletzt haben sollen, sind gefasst. Die Polizei konnte zwei 23-jährige Schweizer am Mittwochnachmittag bei der versuchten Einreise in die Schweiz am Flughafen Zürich festnehmen.