Wer filmt hier wen? archivBild: imago-images.de

Analyse

Die Kamerabrillen kommen – und Spanner sind nicht das grösste Problem

Weil in der Schweiz immer mehr «Smartglasses» gekauft werden, nehmen die Diskussionen über gesetzliche Einschränkungen oder gar ein Verbot zu. Das grösste Missbrauchspotenzial liegt jedoch nicht bei den Usern.

Daniel Schurter Folge mir

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Die Kamerabrillen von Meta und Ray-Ban verkaufen sich laut Digitec Galaxus blendend hierzulande. Solche Gadgets werden als praktisch und modisch vermarktet.

Kombiniert mit KI, hält so jedoch eine Technologie Einzug, die nicht nur Datenschützer und Bürgerrechtlerinnen alarmieren sollte. Vielmehr droht unserer Gesellschaft eine nie dagewesene Überwachung. Und dies nicht durch den Staatsapparat, sondern durch die marktbeherrschenden Tech-Konzerne, die ohnehin schon viel zu viel wissen über uns.

Google, Meta und Co. wollen den öffentlichen Raum zur gigantischen KI-«Datenmine» umfunktionieren. Die gute Nachricht: Nicht alle Schweizer Politikerinnen und Politiker schauen dem unregulierten Treiben einfach zu.

Diese Analyse dreht sich um die wichtigsten Fragen und Antworten zur umstrittenen Technologie und wie eine demokratische Gesellschaft darauf reagieren kann.

Eilige Userinnen und User finden am Ende des Artikels ein «tl;dr» (auf gut Deutsch eine Zusammenfassung).

Die Ausgangslage

Als Google vor über einem Jahrzehnt seine erste Kamerabrille präsentierte, scheiterte das Projekt krachend an gesellschaftlicher Ächtung. Die Träger wurden als «Glassholes» verspottet, weil das Gerät mit seinem klobigen Design wie eine Cyborg-Prothese wirkte. Man sah sofort: Hier wird gefilmt.

Mark Zuckerbergs Meta-Konzern hat daraus eine zynische Lektion gelernt: Man besiegt die gesellschaftliche Abwehr nicht mit Aufklärung, sondern mit Tarnung. Darum sehen die Ray-Ban-Kamerabrillen aus wie klassische Modelle. Dank technischem Fortschritt sind die verbauten Kameras inzwischen winzig, das Brillengestell wiegt kaum 50 Gramm.

Die Gefahr der sozialen Ächtung ist nun für die Träger gering, weil Passanten im Alltag nicht mehr erkennen können, ob ihnen ein Mensch mit normaler Sehhilfe oder ein wandelndes Überwachungsgerät gegenübersitzt.

Sind KI-Brillen gefährlicher als Handys?

Ja.

Kamerabrillen stellen den Übergang her von einer passiven Mediathek zu einem automatisierten, mobilen Überwachungsapparat.

Ein Smartphone hat quasi eine eingebaute «soziale Bremse»: Um jemanden zu fotografieren oder zu filmen, muss man das Gerät anheben und auf das Ziel der Aufnahme richten. Dieses Vorgehen erzeugt in den meisten Fällen ein unmissverständliches Signal. Das Gegenüber kann mit Protest, Flucht oder zumindest mit irritiertem Nachfragen reagieren.

Die Kamerabrille beseitigt diese visuelle Vorwarnung komplett. Das Anschauen einer Person - also die natürlichste menschliche Verhaltensweise überhaupt - verschmilzt mit dem Vorgang des digitalen Aufzeichnens.

Noch gravierender ist der Unterschied bei der Datenverarbeitung: Ein Smartphone speichert Aufnahmen und lädt sie allenfalls in den eigenen Cloud-Account hoch. Eine KI-Brille ist als Daten-Pipeline konzipiert: Bei Interaktionen oder Live-Übertragungen wandern Bild und Ton direkt in die Rechenzentren, wo KI die Gesichter biometrisch vermessen, die Mimik analysieren und Umgebungen scannen kann.

Wie profitieren Google und Meta, wenn immer mehr Menschen solche Brillen tragen?

Es geht logischerweise um Profit.

Und da wir uns im Zeitalter des Überwachungskapitalismus befinden, sind Daten das neue Erdöl.

Für Google und Meta sind die Kamerabrillen das fehlende Puzzleteil zur totalen Informationskontrolle. Bislang wussten diese Tech-Konzerne, was wir online suchen, was wir mögen und wo wir uns aufhalten. Was ihnen fehlte, war der ungefilterte sensorische Blick auf das analoge Leben.

Von Kamerabrillen profitiert Big Tech gleich dreifach:

Ausbau des Werbemonopols: Bekanntlich dominieren Google und Co. bereits die Online-Werbung und graben unter anderem den journalistischen Medien die Werbeeinnahmen ab. Über die nach vorn gerichteten Weitwinkel-Kameras und künftig wohl auch über Blickerfassung können die Tech-Konzerne genau registrieren, was die Menschen im Alltag beschäftigt und welche Produkte sie in die Hand nehmen. Das Offline-Verhalten wird vollständig monetarisierbar.

Bekanntlich dominieren Google und Co. bereits die Online-Werbung und graben unter anderem den journalistischen Medien die Werbeeinnahmen ab. Über die nach vorn gerichteten Weitwinkel-Kameras und künftig wohl auch über Blickerfassung können die Tech-Konzerne genau registrieren, was die Menschen im Alltag beschäftigt und welche Produkte sie in die Hand nehmen. Das Offline-Verhalten wird vollständig monetarisierbar. Profiling auf Steroiden: Neu können die Tech-Konzerne die von ihren Plattformen gewonnenen User-Daten mit den realen Gesichtern, Freundeskreisen und Aufenthaltsorten im physischen Raum kombinieren. Dies ermöglicht den Datenkraken aus dem Silicon Valley, die umfangreichsten Personenprofile der Geschichte zu erstellen.

Neu können die Tech-Konzerne die von ihren Plattformen gewonnenen User-Daten mit den realen Gesichtern, Freundeskreisen und Aufenthaltsorten im physischen Raum kombinieren. Dies ermöglicht den Datenkraken aus dem Silicon Valley, die umfangreichsten Personenprofile der Geschichte zu erstellen. Wertvolles KI-Trainingsmaterial: Die Entwicklung immer leistungsfähigerer KI-Modelle benötigt gigantische Mengen an realen Daten. Jeder Brillenträger agiert in Zukunft als unbezahlter Datensammler, der die physische Welt für die Tech-Konzerne abfilmt und digitalisiert.

Google schickt sich bereits an, das technologische Wettrüsten auf ein neues Level zu heben. Hier sind Initiativen wie das «Project Astra» und neue Partnerschaften für Android-basierte KI-Brillen zu erwähnen. Ziel ist eine multimodale künstliche Intelligenz, die rund um die Uhr Daten auswertet.

Das Ziel geht weit über Fotos oder kurze Sprachbefehle hinaus: Es geht um einen permanenten, ununterbrochenen Video- und Audiostream. Die KI im Hintergrund verarbeitet alles, was die Kamera erfasst. Und das in Echtzeit.

Für die User mag das praktischen Nutzen bringen im Alltag. Doch damit wäre die Überwachung perfekt.

Warum dürfen wir Meta nicht vertrauen?

Wer dem Facebook-Konzern die vollständige Überwachung unseres Alltags anvertrauen will, leidet vermutlich unter Gedächtnisverlust. Das Geschäftsgebaren von Meta ist seit Jahren von vorsätzlichen Täuschungen und Rechtsbrüchen geprägt. 2018 zeigte der Cambridge-Analytica-Skandal Abgründe auf. Und die Enthüllungen der Whistleblowerin Frances Haugen im Jahr 2021 belegten anhand interner Dokumente, dass Meta Sicherheits- und Jugendschutzbedenken systematisch dem Profit und dem Wachstum opfert.

Bei den Kamerabrillen setzt sich dieses Muster fort: Zunächst behauptete Meta scheinheilig, man ziehe sich aus ethischen Gründen aus der Gesichtserkennung zurück. Im Juni 2026 enthüllte das Magazin «Wired», dass Meta in seiner Begleit-App klammheimlich voll funktionsfähigen Programmcode für ein Gesichtserkennungssystem implementiert – und auf über 50 Millionen Smartphones installiert hatte.

Ein von der «New York Times» eingesehenes internes Memo belegte das kalkulierte Vorgehen: Das Management empfahl, die Gesichtserkennung während einer Phase «politischer Ablenkung» in den USA einzuführen, wenn Datenschutz-Akteure mit anderen Krisen beschäftigt seien.

Welche unerwünschten Nebenwirkungen haben die «Smartglasses»?

Eine Anfang 2026 veröffentlichte Recherche der schwedischen Tageszeitung «Svenska Dagbladet» liess tief blicken.

In den Nutzungsbedingungen für Metas KI sei explizit festgehalten, dass Interaktionen mit der KI manuell von Menschen überprüft werden können. Die User haben keine Möglichkeit, diese automatische Datenverarbeitung abzulehnen, wenn sie die KI-Funktionen der Kamerabrille nutzen möchten. Ein rein «lokaler» Betrieb der KI ohne Internetverbindung zu den Servern von Meta ist technisch nicht möglich.

Datenschutz- und Rechtsexperten kritisierten, dass viele Leute nicht wirklich verstehen, was im Hintergrund mit ihren Daten geschieht. Problematisch sei zudem, dass der amerikanische Tech-Konzern die User-Daten global verarbeitet und an Drittfirmen in Länder wie Kenia weiterleitet. Dort wird das Material zwecks KI-Verbesserung kategorisiert: Sogenannte «Annotatoren» versehen die Rohdaten mit Markierungen und Metadaten, damit künstliche Intelligenz daraus lernt.

Widersprüchliche Angaben

Mitarbeiter in Kenia schilderten gegenüber «Svenska Dagbladet», dass sie bei ihrer Arbeit intime Einblicke ins Leben der Brillen-Träger erhalten. Sie müssten Videoclips auswerten, die Toilettenbesuche, Sexszenen und Personen beim Konsum von Pornografie zeigten. Die Gefilmten wissen laut Einschätzung der Auskunft gebenden Arbeiter nicht, dass sie in höchst privaten Momenten aufgenommen werden.

Die Gesichter in den von Meta verwerteten Trainingsdaten müssten eigentlich automatisch unkenntlich gemacht werden. Doch diese Anonymisierung funktioniere oft nicht.

Testkäufe in schwedischen Brillengeschäften zeigten zudem gemäss Bericht, dass das Verkaufspersonal oft widersprüchliche oder falsche Auskünfte erteilte.

Mark Zuckerberg, 2024: Der Meta-Chef wettet auf KI-Brillen, während seine Social-Media-Plattformen immer stärker unter Beschuss geraten. Bild: keystone

Meta selbst beantwortete keine detaillierten Fragen der schwedischen Journalisten zu diesen Praktiken und verwies lediglich auf seine Datenschutzrichtlinien.

Unklar ist gemäss den schwedischen Recherchen auch, wie lange Sprachaufzeichnungen und Videoclips bei Meta gespeichert werden und wie die Widerspruchsmöglichkeit für betroffene Konsumenten in der Praxis funktioniert.

Gegenüber «Politico» liess ein Meta-Sprecher im Juni verlauten, dass die KI-Brille wichtige integrierte Datenschutzmechanismen enthalte. Zudem habe das Unternehmen interne Teams, «die sich der Weiterentwicklung dieser Massnahmen widmen, damit wir weiterhin sichere Produkte liefern können, die das Leben der Menschen verbessern».

Wie hoch ist das Missbrauchspotenzial durch User?

Das ist prinzipiell hoch.

Neben dem offensichtlichen Missbrauch durch Spanner in Schwimmbädern oder an anderen Begegnungsorten liegt die Bedrohung im gezielten Stalking und Doxxing.

Wie leicht das geht, bewies der Sicherheitsexperte Jake Moore auf der RSAC-Konferenz 2026 in San Francisco: Er koppelte eine reguläre Ray-Ban-Meta-Brille mit der kommerziellen Gesichtserkennungssoftware Corsight AI. Während er durch die Konferenzräume ging, blendete ihm das System in Echtzeit Namen, LinkedIn-Profile, Wohnorte und private Details völlig fremder Passanten ein – ohne Hacks, ohne Spezialhardware, rein mit frei verkäuflicher Technologie.

Ein Stalker im Tram oder auf der Strasse benötigt keine Detektivarbeit mehr; ein Blick genügt, um die Identität und die Social-Media-Accounts einer Zielperson offenzulegen.

Warum genügen technische Warnhinweise wie LED-Lämpchen nicht?

Hersteller und Befürworter der Kamerabrillen verweisen gebetsmühlenartig auf das winzige LED-Licht am Brillenrahmen. In der Praxis ist dieser Warnhinweis nutzlos, wenden kritische Stimmen ein:

In hellen Räumen und bei direkter Sonneneinstrahlung ist das Lichtsignal kaum wahrnehmbar. Aus einer Entfernung von wenigen Metern verliert es sich völlig.

Ein flüchtiges Aufleuchten an einem Brillengestell löse bei Unbedarften keinen Alarm aus – die Mehrheit der Bevölkerung wisse schlicht nicht, was es bedeutet.

Ein Stück Isolierband oder ein Tupfer schwarzer Lack reiche bei Billig-Kamerabrillen, um die LED dauerhaft zu blockieren, während die Kamera weiterläuft.

Führende Hersteller wie Meta haben inzwischen zwar Anti-Manipulations-Schutzmechanismen in die Betriebssoftware ihrer Brillen integriert. Doch das Katz-und-Maus-Spiel gegen böswillige technische Modifizierungen geht weiter. Und je populärer solche Geräte in Zukunft sind, desto grösser wird auch der finanzielle Anreiz, sie zu hacken.

Augmented-Reality-Brillen können nützlich sein im Beruf: Hier verwendete 2017 ein Rettungssanitäter ein «Google Glass»-Modell bei der Patientenbetreuung. Bild: imago-images.de

Welche negativen gesellschaftlichen Folgen sind zu erwarten?

Es droht nicht weniger als das Ende der Anonymität im öffentlichen Raum und an anderen Orten, wo andere Menschen mit Brillenträgern aufeinander treffen.

Stadtzentren, Parks und Strassen leben von der stillschweigenden Übereinkunft, dass man in der Masse untertauchen kann. Wenn jeder Passant vielleicht ein wandelnder Scanner ist, schlägt der sogenannte «Chilling Effect» zu: Menschen beginnen, ihr Verhalten von sich aus anzupassen.

Und das Worst-Case-Szenario?

Wer in Zukunft an einer politischen Demonstration teilnimmt, eine Suchtberatungsstelle aufsucht oder eine Abtreibungsklinik betritt, muss damit rechnen, von Kamerabrillen erfasst und ungewollt identifiziert zu werden. Dies würde das Fundament jeder freien, offenen Gesellschaft zerstören.

Warum ist Selbstverantwortung keine Lösung?

Der Verweis auf die Eigenverantwortung der User ist eine Täter-Opfer-Umkehr. Das Kernproblem ist nicht das Fehlverhalten Einzelner. Höchst problematisch ist vielmehr die Technologie an sich, deren negative Folgen fast ausschliesslich Dritte treffen, die dem Einsatz nie zugestimmt haben.

Wie wir oben gesehen haben, sind Kamerabrillen im öffentlichen Raum schädlich, weil sie in die Privat- und Intimsphäre eindringen und negative Folgen haben.

Der Blick zurück zeigt, dass solche invasiven Technologien unweigerlich zweckentfremdet werden. Zwei Beispiele:

Kommerzielle Quadcopter: Als die kleinen Drohnen massenhaft über fremden Gärten schwebten und in fremde Schlafzimmer filmten, mussten strikte Flugverbotszonen, Registrierungspflichten und empfindliche Bussen gesetzlich verankert werden.

Als die kleinen Drohnen massenhaft über fremden Gärten schwebten und in fremde Schlafzimmer filmten, mussten strikte Flugverbotszonen, Registrierungspflichten und empfindliche Bussen gesetzlich verankert werden. Apples AirTags: Ursprünglich als harmloser Schlüsselfinder vermarktet, wurden die Bluetooth-Sender rasch zum idealen Werkzeug für Stalker, die fremde Autos und Handtaschen verwanzten. Der Hersteller musste durch massive mediale Kritik und Klagen dazu gezwungen werden, nachträgliche Schutzmechanismen einzubauen.

Wie reagiert die Schweizer Politik auf die neue Bedrohung?

Es formiert sich auf verschiedenen Ebenen Widerstand gegen die unregulierte Verwendung von Kamerabrillen:

Auf Bundesebene: Im September reichten die Nationalrats-Mitglieder Isabelle Chappuis (Mitte) und Raphaël Mahaim (Grüne) eine Motion ein. Damit fordern sie den Bundesrat auf, gesetzliche Hürden gegen unbemerkte Massenüberwachung zu errichten – insbesondere durch die Pflicht zu nicht manipulierbaren Warnhinweisen.

Im September reichten die Nationalrats-Mitglieder Isabelle Chappuis (Mitte) und Raphaël Mahaim (Grüne) eine Motion ein. Damit fordern sie den Bundesrat auf, gesetzliche Hürden gegen unbemerkte Massenüberwachung zu errichten – insbesondere durch die Pflicht zu nicht manipulierbaren Warnhinweisen. Auf kantonaler und städtischer Ebene: Wo die Kamerabrillen im Alltag für Verunsicherung sorgen, werden lokale Parlamente aktiv. In Zürich forderten bürgerliche Politiker von EVP, Mitte und EDU ein Trageverbot in öffentlichen Badeanstalten. Vergleichbare Vorstösse zu Verboten in sensiblen öffentlichen Zonen oder zur Klärung der Rechtslage gibt es unter anderem in Basel, Wil SG und Luzern.

Wie könnte eine sinnvolle Regulierung aussehen?

Da der Bundesrat bei technologischen Umbrüchen erfahrungsgemäss abwartend reagiert, liegt die Hoffnung primär bei der Europäischen Union (EU). Mit der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und dem europäischen KI-Gesetz existieren bereits relativ scharfe Instrumente.

Der Hamburgische Datenschutzbeauftragte stellte kürzlich klar: Sobald der Meta-Konzern die Bild- und Audiodaten seiner Kamerabrillen verwendet, um damit eigene KI-Modelle zu füttern, werde die private Nutzung seitens der User zum rechtswidrigen gewerblichen Datenabgriff.

Eine denkbare Verschärfung wäre:

Zulassungspflicht: Geräte dürfen nur für den Markt freigegeben werden, wenn ein Abkleben oder Deaktivieren der Warnleuchte technisch unmöglich ist. Registriert ein Sensor, dass die LED abgedeckt wurde, muss die Kamera software- und hardwareseitig sperren.

Geräte dürfen nur für den Markt freigegeben werden, wenn ein Abkleben oder Deaktivieren der Warnleuchte technisch unmöglich ist. Registriert ein Sensor, dass die LED abgedeckt wurde, muss die Kamera software- und hardwareseitig sperren. Klagerecht für Betroffene: Die Bürger sollten Tech-Konzerne direkt juristisch belangen können, wenn ihre biometrischen Daten ohne Einwilligung in KI-Training oder Gesichtserkennungssysteme einfliessen. Sprich: Die Produkthaftung der Hersteller und die Klagerechte der Konsumenten müssen ausgebaut werden.

Die Bürger sollten Tech-Konzerne direkt juristisch belangen können, wenn ihre biometrischen Daten ohne Einwilligung in KI-Training oder Gesichtserkennungssysteme einfliessen. Sprich: Die Produkthaftung der Hersteller und die Klagerechte der Konsumenten müssen ausgebaut werden. Verbot von biometrischer Echtzeit-Erkennung: Kommerzielle automatisierte Gesichtserkennung im öffentlichen Raum durch tragbare Endgeräte könnte ausnahmslos verboten und unter Strafe gestellt werden.

Kommerzielle automatisierte Gesichtserkennung im öffentlichen Raum durch tragbare Endgeräte könnte ausnahmslos verboten und unter Strafe gestellt werden. Beweislastumkehr: An Orten mit erhöhtem Schutzbedarf, wie zum Beispiel in Schwimmbädern und Schulen oder bei Demonstrationen, könnte das Tragen von Kamerabrillen standardmässig untersagt werden. Wer eine aufsetzt, muss nachweisen können, dass keine Aufnahmefunktion aktiv ist, und nicht umgekehrt.

Das Wichtigste in Kürze

Tarnung statt Vorwarnung: Moderne KI-Kamerabrillen sehen wie gewöhnliche Sehhilfen aus und ermöglichen ein völlig unauffälliges Aufzeichnen.

Moderne KI-Kamerabrillen sehen wie gewöhnliche Sehhilfen aus und ermöglichen ein völlig unauffälliges Aufzeichnen. Massenüberwachung für kommerzielle Zwecke: Tech-Giganten wie Google und Meta nutzen die Brillen, um den physischen Raum in eine Datenmine zu verwandeln, ihr Werbemonopol zu stärken und gratis Material fürs Training ihrer KI-Modelle zu sammeln.

Tech-Giganten wie Google und Meta nutzen die Brillen, um den physischen Raum in eine Datenmine zu verwandeln, ihr Werbemonopol zu stärken und gratis Material fürs Training ihrer KI-Modelle zu sammeln. Fehlender Datenschutz und Kontrollverlust: Die erfassten Bild- und Audiodaten werden in Rechenzentren übertragen und teilweise von menschlichen Mitarbeitenden (z.B. in Kenia) ausgewertet. Dabei werden auch intime Momente unzensiert von Dritten eingesehen, wie eine Recherche in Schweden ergeben hat.

Die erfassten Bild- und Audiodaten werden in Rechenzentren übertragen und teilweise von menschlichen Mitarbeitenden (z.B. in Kenia) ausgewertet. Dabei werden auch intime Momente unzensiert von Dritten eingesehen, wie eine Recherche in Schweden ergeben hat. Akutes Missbrauchspotenzial durch böswillige User: Die Kombination der Kamerabrillen mit frei erhältlicher Gesichtserkennungssoftware ermöglicht es, fremde Personen auf der Strasse in Echtzeit zu identifizieren und private Details abzurufen.

Die Kombination der Kamerabrillen mit frei erhältlicher Gesichtserkennungssoftware ermöglicht es, fremde Personen auf der Strasse in Echtzeit zu identifizieren und private Details abzurufen. Wirkungslose technische Warnsysteme: Die integrierten LED-Warnleuchten der Brillen sind bei Tageslicht oder aus der Distanz kaum erkennbar. Bei Billig-Geräten lassen sie sich besonders einfach manipulieren.

Die integrierten LED-Warnleuchten der Brillen sind bei Tageslicht oder aus der Distanz kaum erkennbar. Bei Billig-Geräten lassen sie sich besonders einfach manipulieren. Gesellschaftlicher «Chilling Effect»: Die drohende Überwachung zerstört die Anonymität im öffentlichen Raum. Dies kann dazu führen, dass Menschen ihr Verhalten aus Angst vor Identifizierung anpassen, etwa bei der Teilnahme an Demonstrationen.

Die drohende Überwachung zerstört die Anonymität im öffentlichen Raum. Dies kann dazu führen, dass Menschen ihr Verhalten aus Angst vor Identifizierung anpassen, etwa bei der Teilnahme an Demonstrationen. Zwingender Regulierungsbedarf: Eigenverantwortung reicht als Schutzmechanismus nicht. Vielmehr sind strikte gesetzliche Vorgaben nötig, wie technische Zulassungspflichten, das Verbot von Echtzeit-Gesichtserkennung im öffentlichen Raum sowie Trageverbote in sensiblen Bereichen wie Schwimmbädern.