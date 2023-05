Nach grosser Panne bei der Stadt Zürich: Webseiten der Verwaltung wieder online

Bei der Stadt Zürich hat es am Donnerstagnachmittag eine grössere Informatikpanne gegeben: Sämtliche Webseiten der Verwaltung inklusive Polizei und Spitäler waren offline. Der Grund war eine Fehlkonfiguration, so die Behörden.

Ein Blick auf die städtischen Webseiten bestätigte einen Artikel in «Inside-IT». Statt Informationen zeigten die städtischen Seiten am späten Donnerstagnachmittag alle nur eine Fehlermeldung an. Kurz vor 19.00 Uhr gingen die Webseiten der Stadt Zürich wieder online.

Von den Informatikdiensten der Stadt hiess es am Abend gegenüber «Inside-IT», dass die Ursache eine Fehlkonfiguration einer Managementkomponente an einem zentralen IT-System gewesen sei. Ein Hackerangriff könne ausgeschlossen werden.

Für die Nachrichtenagentur Keystone-SDA waren die Behörden für eine Bestätigung nicht erreichbar.

