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Mann an Schweizer Grenze bei Brogeda mit zehn Kilo Kokain erwischt

Mann an Schweizer Grenze bei Brogeda mit zehn Kilo Kokain erwischt

15.07.2026, 10:3715.07.2026, 10:37

Italienische Zollbehörden haben einen Autofahrer am Grenzübergang Chiasso-Brogeda mit mehr als zehn Kilogramm Kokain im Fahrzeug erwischt. Die Beamten nahmen den Slowenen fest, wie sie am Mittwoch mitteilten.

Die insgesamt 10,7 Kilogramm Kokain – aufgeteilt in zehn Pakete – fanden die Beamten in einem Hohlraum, der in den Rückenlehnen der Rücksitze des Autos angelegt worden war. Die Durchsuchung wurde mit der Unterstützung einer Spürhundestaffel durchgeführt, wie es weiter hiess.

Um die Spürhunde zu täuschen, war das ausgeklügelte Verstecksystem, das aus Blechplatten, die sich mechanisch öffnen liessen, bestand, mit Kaffeepulver bestreut worden. Der Mann wurde wegen Verstosses gegen das Betäubungsmittelgesetz festgenommen und in die Justizvollzugsanstalt Como Bassone (I) überführt.

Der Autobahnübergang zwischen Chiasso TI und Brogeda (I) verbindet die Schweizer Autobahn A2 mit der italienischen Autobahn A9 bei Como. Er ist einer der grössten und wichtigsten Grenzübergänge für den Personen- und Güterverkehr. (dab/sda/ans)

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