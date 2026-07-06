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Polizei findet in drei Monaten 900 Kilo Drogen am Flughafen Zürich

Klassisch: Kokain im Minigrip-Beutel.
Unter den beschlagnahmten Drogen waren auch vier Kilogramm Kokain. Bild: Peter Dazeley / Getty

Polizei findet in drei Monaten 900 Kilo Drogen am Flughafen Zürich

06.07.2026, 15:3806.07.2026, 15:38

Die Kantonspolizei Zürich hat von April bis Juni am Flughafen Zürich in Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit über 900 Kilogramm Betäubungsmittel sichergestellt. Zudem verhaftete sie 32 Drogenkuriere.

Bei den Festgenommenen handle es sich um 25 Männer und sieben Frauen aus insgesamt 16 verschiedenen Nationen, teilte die Kantonspolizei Zürich am Montag mit.

Konkret beschlagnahmten die Einsatzkräfte im zweiten Quartal 2026 rund 700 Kilogramm Marihuana, vier Kilogramm Kokain, acht Kilogramm Haschisch, 176 Kilogramm Khat sowie zwölf Kilogramm Ayahuasca, wie es weiter heisst.

Die Schmugglerinnen und Schmuggler flogen in 23 Fällen von Bangkok, in drei Fällen von Rio Branco und in je einem Fall von Johannesburg, Tel Aviv, São Paulo, Santo Domingo, Addis Abeba sowie von Dubai nach Zürich. (sda)

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