klar16°
DE | FR
burger
Schweiz
Energie

Referendum gegen neue AKWs kommt laut Bündnis zustande

Zwei Computer stehen auf einem Pult bei der Lancierung des Referendums gegen das Atom-Gesetz, nein zu neuen AKW, am Dienstag, 30. Juni 2026, in Bern..(KEYSTONE/Peter Schneider)
Das Referendum gegen das Atom-Gesetz wurde am 30. Juni lanciert.Bild: keystone

Referendum gegen neue AKWs kommt laut Bündnis zustande

Ein breites Bündnis hat über 125'000 Unterschriften für das Referendum gegen den Bau neuer Atomkraftwerke gesammelt – mehr als doppelt so viele wie nötig. Damit dürfte die Stimmbevölkerung an der Urne über die AKW-Frage befinden können.
19.09.2026, 21:2419.09.2026, 21:24

Der «Tagesanzeiger» berichtete zuerst über den Sammelstand. Das Bündnis «Nein zu neuen AKW» bestätigte diesen am Samstag in einem Communiqué. Die AKW-Gegnerschaft hätte noch fast drei Wochen Zeit gehabt, um die für ein Referendum nötigen 50'000 Unterschriften zu sammeln.

Hinter dem Referendum stehen die SP, die Grünen, die GLP, Teile der Mitte-Partei sowie zahlreiche Organisationen wie die Schweizerische Energie-Stiftung und Greenpeace Schweiz. Sie bekämpfen den vom Parlament denkbar knapp verabschiedeten Gegenvorschlag zur Volksinitiative «Jederzeit Strom für alle (Blackout stoppen)».

Dieses Begehren haben die Initianten inzwischen bedingt zurückgezogen. Der Gegenvorschlag erfülle das Kernanliegen der Initiative – die Aufhebung des Kernkraftwerk-Verbots – bereits, hiess es.

Das Bündnis «Nein zu neuen AKW» wiederum wirft dem Bundesrat und dem Parlament vor, am Willen der Bevölkerung vorbei zu politisieren. Die Stimmberechtigten hätten sich im Rahmen von vergangenen Abstimmungen klar für eine auf erneuerbaren Energien basierende Zukunft ausgesprochen, hiess es in ihrer Mitteilung.

Die Beteiligten planen, die Unterschriften am 6. Oktober bei der Bundeskanzlei einzureichen. Kommt das Referendum offiziell zustande, dürften die Schweizer Stimmberechtigten frühestens am 28. Februar 2027 über die Gesetzesänderung abstimmen können. (sda)

Breites Bündnis lanciert Referendum gegen Bau neuer AKW
Breites Bündnis lanciert Referendum gegen Bau neuer AKW
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die Geschichte des Schweizer Atomausstiegs in 15 Bildern
1 / 17
Die Geschichte des Schweizer Atomausstiegs in 15 Bildern
21. Mai 2017: Mit dem Volks-Ja zum Energiegesetz bricht in der Schweiz eine neue Ära an: der Bau neuer AKW wird verboten. Dafür hatten die Atomgegner jahrzehntelang gekämpft – an der Urne und auf der Strasse. Aber der Reihe nach.
quelle: keystone / ennio leanza
Auf Facebook teilenAuf X teilen
AKW Beznau darf nach drei Jahren Pause wieder ans Netz
Video: srf
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
3 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
3
Reisecar kollidiert auf A3 bei Urdorf ZH mit Lastwagen – mehrere Verletzte
Bei einer Auffahrkollision zwischen einem Reisecar und einem Lastwagen sind am Freitagnachmittag (18.9.2026) auf der A3 bei Urdorf mehrere Personen verletzt worden. Dies geht aus einer entsprechenden Medienmitteilung der Kantonspolizei Zürich hervor.
Zur Story