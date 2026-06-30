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Breites Bündnis lanciert Referendum gegen Bau neuer AKW

Zwei Computer stehen auf einem Pult bei der Lancierung des Referendums gegen das Atom-Gesetz, nein zu neuen AKW, am Dienstag, 30. Juni 2026, in Bern..(KEYSTONE/Peter Schneider)
Startschuss für das Referendum gegen neue Atomkraftwerke in Bern.Bild: keystone

Breites Bündnis lanciert Referendum gegen Bau neuer AKW

30.06.2026, 14:0030.06.2026, 14:22

Ab sofort werden Unterschriften gesammelt gegen neue Atomkraftwerke in der Schweiz. Ein breites Bündnis lancierte am Dienstag sein Referendum gegen den Entscheid, den Bau neuer AKWs wieder zuzulassen.

Neue AKWs würden die Schweiz noch stärker von Uran-Importen aus Russland abhängig machen und den Ausbau von Anlagen zur Stromgewinnung aus erneuerbaren Energien hemmen, macht das Komitee geltend. Ausserdem hätten neue AKWs Kosten in Milliardenhöhe zur Folge.

Bürgerliche setzten im Parlament die Aufhebung des Verbots in einem Gegenvorschlag zur Volksinitiative «Jederzeit Strom für alle (Blackout stoppen)» durch. Die Initianten zogen ihr Begehren daraufhin bedingt zurück. Der Gegenvorschlag erfülle das Kernanliegen der Initiative, hiess es.

Frühestens am 28. Februar 2027 wird über die vom Parlament beschlossenen Gesetzesänderungen abgestimmt. Dafür müssen bis am 8. Oktober 50'000 Unterschriften gesammelt werden. Der Urnengang gilt angesichts der breit aufgestellten Gegnerschaft als sicher. (sda)

Mehr zur AKW-Debatte:

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