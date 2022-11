Schweizer Gasversorgung ist vor Sabotage unzureichend geschützt

Grundsätzlich seien die Betreiber für den sicheren Betrieb ihrer Anlagen verantwortlich, schrieb das BFE auf Anfrage. Durch das neue Gasversorgungsgesetz werde es möglich sein, Mitarbeitende zu prüfen. Möglich sei dies bereits im Teilsektor Strom - bei Mitarbeitenden der nationalen Netzgesellschaft Swissgrid und Mitarbeitenden in Kernkraftwerken.

Um die Anlagen an der Oberfläche besser zu sichern, fordern die Experten des Bundes Mindeststandards beim baulichen Schutz. Es brauche ferner Personensicherheitsprüfungen für die Mitarbeitenden der Leitstellen des Gasnetzes. Zu möglichen Schäden durch Sabotage äusserte sich das Babs nicht.

Der Schutz der Schweizer Gasversorgung ist laut einem internen Bericht des Bundes mangelhaft. Namentlich vor Sabotage-Angriffen ist die Infrastruktur nicht gut genug gesichert. Die Behörden bestätigten einen entsprechenden Bericht der «NZZ am Sonntag».

Albert Rösti will als Bundesrat auf AKW setzen – wählen die Linken deshalb Vogt?

Nach Sieg in Deutschland: Kim de l'Horizon gewinnt auch den Schweizer Buchpreis

«Wer als Gewerbler in Zürich produzieren will, muss ein bisschen verrückt sein»

Eine Gas-Pipeline in Frankreich.

Eine Gas-Pipeline in Frankreich. Bild: keystone

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

So funktioniert die heimliche «Superwaffe» der Ukraine – und das sagen ihre Entwickler

«Ich habe mich in eine Prostituierte verliebt …»

Schweizer Ökonom nach Velo-Auto-Vergleich in der Kritik

Zürich verbietet Public Viewing in letzter Minute – die Veranstalter sind entsetzt

23 Bilder, die beweisen, dass die Menschen in Kanada einfach unglaublich sympathisch sind

Explosionen am Atomkraftwerk Saporischschja ++ Grüne wollen Ukraine Gasturbinen schenken

JUSO fordert mehr Macht oder Rücktritt der SP aus dem Bundesrat

Entweder die Linke hat nach den Bundesratswahlen 2023 drei Sitze oder die SP soll aus dem Bundesrat austreten. Diese Forderung haben die Delegierten der JUSO an ihrer Versammlung am Samstag in Basel gestellt.