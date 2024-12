15'000 Personen in der Surselva GR ohne Strom

In Teilen der Surselva ist am 24. Dezember kurz vor 8.30 Uhr für rund 19 Minuten der Strom ausgefallen. Das teilte der Energieversorger Repower am Dienstagmittag mit.

Starker Schneefall und starke Winde hätten den Unterbruch ausgelöst, hiess es in der Mitteilung. Dies habe zu Leitungsschäden im vorgelagerten Netz geführt.

Der lokale Stromversorger Flims Electric gab bereits am Morgen bekannt, dass in Flims der Strom um etwa 8.30 Uhr für rund eine halbe Stunde ausgefallen war. (sda)