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FDP nominiert Silberschmidt und Huber für Zürcher Regierungsrat

Andri Silberschmidt, Nationalrat spricht waehrend der Delegiertenversammlung der FDP Zuerich, am Dienstag, 23. Juni 2026 in Zuerich. (KEYSTONE/Andreas Becker)
Ist in der «Pole Position» für einen Sitz im Zürcher Regierungsrat: Andri Silberschmidt.Bild: keystone

FDP nominiert Silberschmidt und Huber für Zürcher Regierungsrat

23.06.2026, 21:3223.06.2026, 21:32

Die FDP hat für die Zürcher Regierungsratswahl Andri Silberschmidt und Martin Huber nominiert. Huber setzte sich am Dienstag im 3. Wahlgang durch.

Martin Huber, Kantonsrat, spricht waehrend der Delegiertenversammlung der FDP Zuerich, am Dienstag, 23. Juni 2026 in Zuerich. (KEYSTONE/Andreas Becker)
Wurde ebenfalls nominiert: Martin Huber.Bild: keystone

Der Landwirt holte 82 Stimmen. Da das einfache Mehr galt, war er gewählt. Monika Keller kam auf 67 Stimmen und Frank Rühli auf 42.

Im 2. Wahlgang galt noch das absolute Mehr. Die Stimmen verteilten sich dabei ziemlich ausgeglichen über die drei Kandidierenden. Huber holte 74 Stimmen, Keller 60 und Rühli 55. Das absolute Mehr erreichte so keiner der drei Kandidierenden. Bei 190 eingereichten Wahlzetteln war einer ungültig.

Die Wahlen finden im Frühling 2027 statt. Mindestens vier der sieben amtierenden Regierungsrätinnen und Regierungsräte treten nicht mehr an, darunter auch FDP-Vertreterin Carmen Walker Späh. (sda)

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