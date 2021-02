Schweiz

FDP

FDP fasst Parolen: Nein zu Pestizid- und Trinkwasser-Initiative



FDP fasst Parolen: Nein zu Pestizid- und Trinkwasser-Initiative

Die Delegierten der FDP haben am Sonntag zur Trinkwasser- wie auch zur Pestizidinitiative die Nein-Parole gefasst. Zum Covid-19-Gesetz hatten sie schon am Samstag Ja gesagt. Alle Abstimmungen wurden am Sonntag wegen einer technischen Panne online wiederholt.

Über die Volksinitiative «für sauberes Trinkwasser und gesunde Nahrung - Keine Subventionen für den Pestizid- und den prophylaktischen Antibiotika-Einsatz» sowie die Initiative «für eine Schweiz ohne synthetische Pestizide» wird am 13. Juni abgestimmt.

Im Hinblick auf die eidgenössische Volksabstimmung am 13. Juni hatten die Delegierten bereits am Samstag die Ja-Parole für das Covid-19-Gesetz gefasst; die Abstimmung wurde aus technischen Gründen aber am Sonntag wiederholt. Die Vorlage stellt die Massnahmen des Bundesrats im Kampf gegen die Pandemie auf eine gesetzliche Basis und wurde mit dem Referendum bekämpft. (sda)

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Die 37 coolsten Bilder, seit es Pools und Filme gibt Kennst du diese Früchte-Hacks? Wir haben sie ausprobiert! Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter